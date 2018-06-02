У Богатыревой больше влияния, чем у Екатерины Ющенко, у дочери Кучмы – чем у матери

Журнал “Фокус” обнародовал на пресс-конференции в УНИАН очередную топ-сотню. В этот раз – самых влиятельных женщин Украины.

“Где их столько взяли? – удивилась знакомая журналистка, просматривая анонсы событий для прессы на 8 ноября. – Наверное, взяли всех депутаток, прес-секретарей и работниц исполнительной власти...

Однако диапазон категорий влиятельных дам – надо отдать должное организаторам рейтинга – оказался достаточно широким. Кроме политических и околовластных деятельниц, сюда попали также труженицы бизнеса и культуры, спортсменки, журналистки, модельерши...

Не знаю, пахнет ли здесь “джинсой”, но первая десятка самых влиятельных дев Украины, думаю, укомплектовывана более-менее справедливо, хотя можно спорить в том, что касается порядка следования. Первое место – вне конкуренции – заняла Юлия Тимошенко. С этим, наверное, согласятся даже те, кто не хочет видеть Юлию Владимировну премьер-министром.

Второе место досталось руководительнице фракции Партии регионов Раисе Богатыревой – по-видимому, для жюри элемент политического разнообразия топ-сотни имел некоторое значение. Дальше идет представительница категории “жена” – Екатерина Ющенко, которая также известна общественности как руководитель фонда “Украина–3000”. Четвертое место заняла еще одна жена (министра обороны Гриценко) Юлия Мостовая, которая, однако, известна и влиятельна в своей журналистской деятельности. Пятое место – у бывшей журналистки и пресс-секретаря, а в настоящее время политического деятеля Анны Герман. Шестое место взяла чиновница – председатель Фонда госимущества Валентина Семенюк, известная также своей активностью в когда-то влиятельной Социалистической партии. На седьмом месте еще одна чиновниця – глава Киевской областной администрации Вера Ульянченко – дама, как считается, приближенная к Президенту Ющенко. Недавно перекрестившаяся в “регионалки” Инна Богословская заняла восьмую ступеньку. Представительница Секретариата Президента Марина Ставнийчук - девятое место. И замыкает звездную десятку певица София Ротару, которую, похоже, добавили сюда ради разнообразия. Мол, культура в лице женщины у нас тоже влиятельна.

Мне, например, не очень понятно, в чем Богатырева пользуется большим влиянием, чем Екатерина Ющенко, или Герман – чем Семенюк. А еще я бы предпочла видеть в топе-десятке Елену Притулу, которая со своей “Украинской правдой” по степени влияния, думаю, никоим образом не отстает от других представительниц первой десятки. Однако Притула почему-то очутилась аж на 15-ом месте.

Дальше, как по мне, места распределились несколько хаотично, хотя я понимаю всю сложность задания, которое было поставлено перед экспертами: попробуйте найти идеальный алгоритм распределения мест! Чтобы было справедливо и честно, а главное – чтобы все те дамы не затаили зла на членов жюри, редакцию журнала и одна на другую.

Из числа околовластных женщин в топ-сотню попали заместитель министра Кабинета министров Елена Лукаш (12), советница Президента Украины Ксения Ляпина (26; место, думаю, неоправданно низкое). Среди чиновниц – также заместительница Черновецкого Ирэна Кильчицкая (13), зам какого-то там министра Александра Кужель (24), заместитель министра финансов Татьяна Ефименко (59). Ряд дам в сотне имеет яркую политическую расцветку: лидер ПСПУ Наталья Витренко (22), лидер НДП Людмила Супрун (31), активистка Литвина Екатерина Ващук (44), активистка НУ Лилия Григорович (почему у нее аж 51-ое место?), “регионалка” Татьяна Засуха (57/58), коммунистка Екатерина Самойлик (88).

Бывший президент УНИАН и экс-пресс-секретарь Президента Украины Ирина Геращенко заняла 14-ю позицию, поднявшись на 12 пунктов по сравнению с прошлым годом.

Кроме первой леди, влиятельными считаются– Виктора Януковича Людмила (34), Леонида Черновецкого – Алина Айвазова (52/53), Леонида Кучмы – Людмила (56), Богдана Губского – Евгения (73), Рината Ахметова – Лилия Смирнова (83).

Целая когорта дам представляет правовую систему: уполномоченная ВР по правам человека, “регионалка” Нина Карпачева (11), заместительница генпрокурора Татьяна Корнякова (21), экс-конституционная судья Сюзанна Станик (33), председатель Высшего совета юстиции Лидия Изовитова (42), судья Печерского суда Киева Инна Отрош (60) и др.

Есть здесь и представительницы всевозможных демократически-рыночных фондов и институтов, правда, их негусто. Научная руководительница фонда “Деминициативы” Ирина Бекешкина заняла 38-ое место, директорша Центра перспективных исследований Вера Нанивская – 50-ое. Елену Франчук (17) тяжело отнести к какой-то конкретной категории – она известна и как дочка Кучмы, и как жена Пинчука, и как организаторша фонда “АНТИ-СПИД”.

Разумеется, в топ-сотню попали представительницы. Кроме Мостовой и Притулы, топ-сотню украшают руководительница телеканала “Интер” Анна Безлюдная (16), телеведущая “1+1” – нашеукраинка Ольга Герасимьюк (23), руководительница “Телекритики” Наталья Лигачева (29), журналистка Татьяна Коробова (30), редактриса газеты “День” Лариса Івшина (35), телеведущая “1+1” Анна Безулик (37), журналистка-“регионалка” Елена Бондаренко (39), телеведущая “1+1” Алла Мазур (45), редакторка журналу “Профиль”, бывшая пресс-секретарша Кучмы Елена Громницкая (47), телеведущая ICTV Елена Фроляк (66), телеведущая “Голоса Америки” Мирослава Гонгадзе (79), телеведущая “1+1” Людмила Добровольская (84/85), телеведущая ICTV Иванна Коберник (93), телеведущая Первого канала Екатерина Осадчая (96). Как видим, здесь лидирует “1+1”. Пресс-секретарши в списке, кажется, две, и обе связаны из Ахметовым: пресс-секретарь Ахметова Елена Довженко (80/81) и директор по связям с общественностью компании SCM Наталия Емченко (89/90). Две дамы представляют Нацсовет по телевидению и радиовещанию – Татьяна Лебедева (54) и Татьяна Мокриди (67).

Из числа деятельницв топ-сотню, кроме Ротару, вошли актриса Ада Роговцева (18), певица Нина Матвиенко (20), уважаемая поэтесса Лина Костенко (25), певица Руслана Лижичко (28), писательница Оксана Забужко (32), актриса Ольга Сумская (36), кинорежиссер Кира Муратова (43), певицы Таисия Повалий (46), Ирина Билык (49), Наталья Могилевская (57/58), Ани Лорак (61), Тина Кароль (65) и др. Присутствуют в топ-сотне также дизайнерши Лилия Пустовит (82) и Виктория Гресь (99).

Спортивные звезды тоже нашли свое место среди самых влиятельных украинок: Лилия Подкопаева (19), Яна Клочкова (27), Ирина Дерюгина (48), Стелла Захарова (63), Анна Бессонова (76).

Украинские бизнес-леди преимущественно занесены во вторую полсотню самых влиятельных. Но не буду называть их, чтобы избежать обвинений в продвижении “джинсы”.

Еще в этом списке как-то странно проявились властные дамы из Житомира. Сюда их попало аж две – мер города Вера Шелудченко и глава Житомирского облсовета Ирина Синявская. Другие области таких влиятельных женщин Украине почему-то не подарили.

Если кто-то не согласен с позициями, занятыми, влиятельными дивами, то предъявлять претензии, наверное следует мужчинам-экспертам. Среди них (смотрите “Фокус” №45, в 2007 г.) значатся: политик-политолог Дмитрий Выдрин, банкир-“регионал” Василий Горбаль, политолог Андрей Ермолаєв, “мозг” ПР “Василий Киселев, нашеукраинец Юрий Ключковский, сын министра юстиции Лавриновича Максим, лидер блока своего имени Владимир Литвин, издатель Иван Малкович, бизнесмен Вадим Рабинович, нашеукраинец Александр Третьяков, журналист-политик Андрей Шевченко, телеведущий Савик Шустер и др. Поэтому если какая-то из дам захочет устроить розборки, то к кому обращаться, – известно.

Оксана Охримчук