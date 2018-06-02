У Богатыревой больше влияния, чем у Екатерины Ющенко, у дочери Кучмы – чем у матери
Журнал “Фокус” обнародовал топ-сотню самых влиятельных женщин Украины... Попробуйте найти такой алгоритм, чтобы было справедливо, и чтобы все те дамы не перессорились...
|Колаж Фокуса
“Где их столько взяли? – удивилась знакомая журналистка, просматривая анонсы событий для прессы на 8 ноября. – Наверное, взяли всех депутаток, прес-секретарей и работниц исполнительной власти...
Однако диапазон категорий влиятельных дам – надо отдать должное организаторам рейтинга – оказался достаточно широким. Кроме политических и околовластных деятельниц, сюда попали также труженицы бизнеса и культуры, спортсменки, журналистки, модельерши...
Не знаю, пахнет ли здесь “джинсой”, но первая десятка самых влиятельных дев Украины, думаю, укомплектовывана более-менее справедливо, хотя можно спорить в том, что касается порядка следования. Первое место – вне конкуренции – заняла Юлия Тимошенко. С этим, наверное, согласятся даже те, кто не хочет видеть Юлию Владимировну премьер-министром.
|Юлия Тимошенко
|Елена Притула
Дальше, как по мне, места распределились несколько хаотично, хотя я понимаю всю сложность задания, которое было поставлено перед экспертами: попробуйте найти идеальный алгоритм распределения мест! Чтобы было справедливо и честно, а главное – чтобы все те дамы не затаили зла на членов жюри, редакцию журнала и одна на другую.
Из числа околовластных женщин в топ-сотню попали заместитель министра Кабинета министров Елена Лукаш (12), советница Президента Украины Ксения Ляпина (26; место, думаю, неоправданно низкое). Среди чиновниц – также заместительница Черновецкого Ирэна Кильчицкая (13), зам какого-то там министра Александра Кужель (24), заместитель министра финансов Татьяна Ефименко (59). Ряд дам в сотне имеет яркую политическую расцветку: лидер ПСПУ Наталья Витренко (22), лидер НДП Людмила Супрун (31), активистка Литвина Екатерина Ващук (44), активистка НУ Лилия Григорович (почему у нее аж 51-ое место?), “регионалка” Татьяна Засуха (57/58), коммунистка Екатерина Самойлик (88).
Бывший президент УНИАН и экс-пресс-секретарь Президента Украины Ирина Геращенко заняла 14-ю позицию, поднявшись на 12 пунктов по сравнению с прошлым годом.
|Людмила Янукович
Целая когорта дам представляет правовую систему: уполномоченная ВР по правам человека, “регионалка” Нина Карпачева (11), заместительница генпрокурора Татьяна Корнякова (21), экс-конституционная судья Сюзанна Станик (33), председатель Высшего совета юстиции Лидия Изовитова (42), судья Печерского суда Киева Инна Отрош (60) и др.
Есть здесь и представительницы всевозможных демократически-рыночных фондов и институтов, правда, их негусто. Научная руководительница фонда “Деминициативы” Ирина Бекешкина заняла 38-ое место, директорша Центра перспективных исследований Вера Нанивская – 50-ое. Елену Франчук (17) тяжело отнести к какой-то конкретной категории – она известна и как дочка Кучмы, и как жена Пинчука, и как организаторша фонда “АНТИ-СПИД”.
|Татьяна Коробова
|Лина Костенко
Спортивные звезды тоже нашли свое место среди самых влиятельных украинок: Лилия Подкопаева (19), Яна Клочкова (27), Ирина Дерюгина (48), Стелла Захарова (63), Анна Бессонова (76).
Украинские бизнес-леди преимущественно занесены во вторую полсотню самых влиятельных. Но не буду называть их, чтобы избежать обвинений в продвижении “джинсы”.
|Ирина Синявская
Если кто-то не согласен с позициями, занятыми, влиятельными дивами, то предъявлять претензии, наверное следует мужчинам-экспертам. Среди них (смотрите “Фокус” №45, в 2007 г.) значатся: политик-политолог Дмитрий Выдрин, банкир-“регионал” Василий Горбаль, политолог Андрей Ермолаєв, “мозг” ПР “Василий Киселев, нашеукраинец Юрий Ключковский, сын министра юстиции Лавриновича Максим, лидер блока своего имени Владимир Литвин, издатель Иван Малкович, бизнесмен Вадим Рабинович, нашеукраинец Александр Третьяков, журналист-политик Андрей Шевченко, телеведущий Савик Шустер и др. Поэтому если какая-то из дам захочет устроить розборки, то к кому обращаться, – известно.
Оксана Охримчук