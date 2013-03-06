Синоптики говорят, что через 30 лет снега в Украине может и не быть

В Украине при сохранении тенденции ежегодного повышения температуры воздуха зимой уже через 25-30 лет, возможно, перестанет выпадать снег.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал начальник Укргидрометцентра Николай Кульбида во время прямой телефонной линии в Киеве.

«В Киеве, например, в январе средняя температура за последние 20 лет увеличилась на 2,4 градуса. Если еще через 20 лет она возрастет на столько же, то в самый холодный месяц года средняя температура будет составлять минус 1,5 градуса. То есть, в большинстве дней января будет плюсовая температура и твердых осадков почти не будет», - сообщил он.

По словам Н.Кульбиды, согласно оценкам Межправительственной группы экспертов по изучению климата при ООН, на протяжении следующих 50-100 лет на всей планете сохранится тенденция к потеплению.

Н.Кульбида подчеркнул, что это может привести к тому, что уже через 50 лет температурный режим в Украине кардинально изменится, что может нанести огромный вред разным секторам экономики государства. При этом он подчеркнул, что уже через 25-30 лет в Украине практически может перестать выпадать снег.

Вместе с тем, Н.Кульбида отметил, что нынешняя зима была рекордно снежной. Так, по его словам, в декабре 2012 года выпало снега в 2,5 раза выше нормы, что является абсолютным рекордом за всю историю метеорологических наблюдений с 1881 года.

Как сказал Н.Кульбида, в последние годы Укргидрометцентр зафиксировал очень снежные зимы в 2011 году, 2010 году, 2006 году, а также в 1987 и в 1988 годах.