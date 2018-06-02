“Если в Киеве закрывают книжные магазины, то скоро будут закрывать и роддома”

Председатель Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Украины Александр Афонин ответил на вопросы УНИАН

Господин Афонин, сколько, по Вашим данным, закрылось культурных институций в Киеве за время независимости Украины, в частности книжных магазинов? Состоянием на 1990 год в Киеве было 140 книжных магазинов, только в системе «Киевкнига» – 94, сейчас осталось 6, и лишь 4 можно назвать более-менее полноценными магазинами, в частности, это «Знання».

К сожалению, сегодня можно с грустью констатировать, что 88 магазинов - книжных магазинов, которые в свое время эффективно работали, заняты казино, барами, бутиками с дорогими модельными вещами, которые недоступные рядовому потребителю.

То есть за 16 лет независимости Украины государство кроме пива, пищи, игрищ, ничего украинцу не дала. Книгу забрала, а ничего вместо этого не вернула.

Книжный магазин «Знання» – это последняя ячейка культуры на Крещатике.

Когда-то был магазин «Украинский сувенир», «Медицинская книга», «Ноты», «Искусство». И все они исчезли, "благодаря" усилиям тех людей, которые считают, что власть дана им для того, чтобы решать собственные вопросы за счет общественного имущества и общественной морали.

Насколько мне известно, Вы обращались к Президенту Украины с открытым письмом относительно закрытия книжных магазинов в центре Киева. Принесло ли это какой-то результат? Да, обращался...

На заседании Национального совета 30 октября я внес обращение к Президенту Украины от участников протестной акции возле магазина «Планета» во время его закрытия с полутора тысячами подписей и поставил на голосование среди членов Национального совета на его поддержку. Николай Жулинский – председатель Нацсовета – пообещал, что он лично вручит документы Президенту.

К сожалению, у меня нет информации, выполнил ли свое обещание господин Жулинский, но судя по тому, что уже выселяют «Знання», любых конкретных действий со стороны Президента пока еще не наблюдается.

В связи с ситуацией, которая сложилась в Киеве, к кому-то лично Вы выдвигаете претензии? Я выдвигаю претензии лично к господину Черновецкому...

Как-то Юрий Кузнечный – главный редактор журнала «Радуга», одного из самых старых украинских журналов, которому в этом году исполняется 80 лет, – обратился к Черновецкому с вопросом: «Господин мэр, что нам делать, ваши службы выгоняют нас из помещения по улице Богдана Хмельницкого?» На что Черновецкий ответил: «А что, вы же не можете платить большие деньги, так зачем вам там сидеть, нанимайте хороших менеджеров, которые бы раскручивали ваш журнал так, чтобы у вас были большие бабки, и вы сможете платить и сможете сидеть».

Я хочу напомнить, что «Радуга» – это журнал, который поддерживает молодых писателей, дает дорогу начинающим в большую литературу, поднимает украинскую культуру и априори не может быть прибыльным. Потому что основная масса авторов, которые пишут и печатаются в нем, – это люди, которых Украина еще не знает. Но многие из тех авторов, которые печатали свои первые произведения в этом журнале, стали славой Украины.

И если мэр города мыслит лишь категорией целесообразности, то боюсь, что следующим его шагом будет закрытие роддомов. Потому что дети по своей природе до 16 лет являются экономически нецелесообразными, они требуют больших расходов, и что из них вырастет и как все обернется, – никто не знает. Поэтому я боюсь, что останется мэр Черновецкий и в Киеве просто некому будет жить, потому что все будет рассматриваться с точки зрения экономической целесообразности.

Это страшно, когда у политика в голове ничего нет, кроме денег, такой человек мертв, он не может быть при власти.

Вы со своими коллегами назвали Украину «зоной культурной беды». С каких пор она стала такой зоной? Она была такой на протяжении всего времени своей независимости, потому что те, кто в конце 80-х – в начале 90-х бандитскими методами превращали национальное достояние в свой собственный капитал, теперь хотят свои счета в банках превратить в имущественные комплексы, на то, что будет иметь вечную ценность...

Они понимают, что время работает против них и пока держат в руках рычаги власти, прикрывая свои грязные дела, свои бандитские вылазки тем, что влияют и на МВД, и на прокуратуру, и на суды, – они пытаются воспользоваться этим этапом. Но я уверен, что им осталось не так долго, потому что подросло новое поколение.

Вы часто проводите акции «Культура против вандализма» и вообще активно выступаете против закрытия культурных институций, в частности книжных магазинов. Но я ни разу не видела, чтобы вас поддерживал Союз писателей Украины. Я неоднократно слышал от господина Яворивского: «Сашко, мы с вами, мы вас поддерживаем!», но ни в одной акции они участия не принимали.

Я хочу сказать, что Союз писателей сегодня похож скорее на политическую партию имени Яворивского или для Яворивского, а не на общественную организацию, не на творческий союз, который действительно отстаивает вопросы культуры, писательские вопросы. Союз отстаивает политические амбиции господина Яворивского и интересы небольшой группы людей, которые просто хотят издать свои произведения и получить за это какие-то копейки.

Настоящие творческие люди уже давно созидают независимо от того, существует ли Союз писателей, или нет. Держит Союз то имущество, которое они получили во времена Советской власти, оно и является фундаментальной основой Союза, а не творчество тех людей, которые в нее входят.

Вы часто бываете за границей, общаетесь там со своими коллегами, рассказываете им о состоянии украинской культуры. Как они воспринимают такие сообщения? То, что происходит у нас, – это дикарство!

Я в августе-сентябре был на стажировке в Чикаго и у меня была возможность погрузиться в американскую жизнь, увидеть ее со всех сторон.

То уважение, с которым американская власть и сами американцы относятся к культуре, – в Украине представить даже трудно.

Например, центральная публичная библиотека получает от мэрии 95 миллионов на пополнение книжных фондов, но мэрия говорит, что она не может и не будет контролировать закупку, – позволяет им это делать на собственное усмотрение. Мэр при этом просит включить его в опекунский совет этой библиотеки, чтобы у него было юридическое право помогать и решать проблемы. Однако о проблемах мы и не слышали... Это говорит о многом.

Сегодня американские библиотеки имеют средства и возможность ежегодно выкупать до 40 процентов книжек, которые издаются американскими издательствами. Спрашиваю их: «Почему вы выкупаете такое большое количество книжек?» Они отвечают: «Наше задание – обеспечить наибольший бесплатный доступ граждан Америки к творческому, культурному достоянию, чтобы они поднимали свой моральный, умственный, культурный уровень».

А у нас сегодня украинские библиотеки не могут подписаться на газету.

В США ежегодно вместе с переизданиями издается до 6,5 миллионов названий книжек, а в Украине – 15 тыс. Библиотеки могут купить лишь 0,8 процента от того, что издано в Украине. О каком доступе к знаниям рядовых украинцев можно говорить?

А то, что творится с музеями, – просто ужас.

Чего Вы ожидаете от нового парламента, правительства? Думаете, изменится ситуация в культурной сфере? Не думаю, что что-то изменится с приходом нового правительства, потому что власть, поменяв стульчики вокруг стола, просто пересела с одного места на другое. Там не появились новые лица, идеи. Это будет один и тот же круг, который руководил государством на протяжении многих лет, и им даже некого в чем-то обвинить, потому что они причастны ко всем ублюдочным законам, которые приняты и сейчас действуют.

Они голосовали за статью 118 “О Государственном бюджете Украины на 2007 год”, которая на протяжении года фактически уничтожила культурное достояние, которое формировалось столетиями.

Что это за власть, что это за люди? Разве они могут остановить поток антикультуры, который сегодня захлестнул Украину. Ведь эти бюджетные нормы сформулировал не Бог, сформулировали они – и сами за них проголосовали.

Я на Верховную Раду никоим образом не рассчитываю и не жду от нее позитивных изменений.

Я надеюсь, что эти изменения будут в ближайшее время сделаны нами, и для того, чтобы они состоялись, мы, собственно, и начали это движение за культуру. Мы должны продемонстрировать народу Украины, кто нами руководит, зачем он нами руководит, ради кого и ради чего. И тогда люди все поймут.

Не думаю, что даже при наличии их денег они вынудят украинцев голосовать за их депутатство и в дальнейшем.

Как Вы думаете, удастся ли Вам противостоять закрытию книжного магазина «Знання? Если этот магазин будет уничтожен, то все наивысшие должностные лица в государстве должны пойти в отставку на следующий день.

Потому что после того, что уже говорилось об этом книжном магазине, после всех тех войн, когда есть все документы, которые дают и моральное, и юридическое право на его существование, а они идут вопреки людям и уничтожают книжный магазин, – это просто позор нации.

Государство без культуры, без книги – это не государство, это территория.

Разговаривала Оксана Климончук