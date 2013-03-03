В Хмельницком горел склад сантехники
10:18, 03 марта 2013Общество
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В Хмельницком на улице Толбухина, 9 (микрорайон Дубовое) возник пожар складского помещения ООО «УВТК», где хранились пластиковые и резиновые сантехнические изделия.
В Хмельницком горел склад сантехники
Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативно-координационном центре территориального управления ГСЧС в Хмельницкой области, в результате пожара уничтожены и повреждены материальные ценности на площади 210 кв. м. Пожар сопровождался сильным задымлением, с выделением едкого черного дыма. Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара – короткое замыкание электросети.
К ликвидации пожара привлекались 44 спасателя на 8 единицах пожарной и специальной техники.
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