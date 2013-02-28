Райсовет на Харьковщине просит власть приостановить соглашение с Shell
Депутаты Изюмского райсовета Харьковской области высказались за приостановку разработки месторождений сланцевого газа на востоке Украины
Депутаты Изюмского районного совета Харьковской области высказались за приостановку разработки месторождений сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.
Как сообщил УНИАН общественный активист Василий Лесик, такое решение было принято депутатами под давлением общественности района, более 3 тыс. представителей которой вчера пикетировали сессию районного совета.«Люди против добычи сланцевого газа, поскольку боятся экологических катастроф, загрязнения территорий и питьевой воды», - сказал о настроениях населения В.Лесик.
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По его словам, участники акции собрали 2913 подписей, группа активистов вошла в сессионный зал и потребовала от депутатов соответствующих решений.
На голосование, отметил активист, было поставлено 2 вопроса: о моратории или об приостановке действия соглашения Shell и компании «Надра Юзовская» о распределении продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях, которое было подписано 24 января в Давосе в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
«Большинство изюмских депутатов приняли компромиссное решение и проголосовали за то, чтобы обратиться в Верховную Раду с просьбой приостановить действие соглашения», - сообщил В.Лесик.
«Кроме того, - добавил он, - решено провести в Изюмском районе на территории каждого сельского совета общественных слушаний на тему добычи сланцевого газа при участии специалистов».
В.Лесик отметил, что «люди настроены решительно защищать свой край», и отметил, что «с начала года в Харьковской и Донецкой областях прошло много акций протеста». Еще «одна масштабная акция», сообщил он, планируется в Изюме 1 марта перед началом сессии городского совета.
«Люди настроены не останавливаться в своих намерениях защитить украинские черноземы и воду, и планируют, в частности, призвать к бойкоту товаров компании Shell во всем мире, и надеются на поддержку мировой общественности», - сказал В.Лесик.
Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение СРП относительно Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область и Ивано-Франковская обл.) площадей с запасами сланцевого газа. В мае 2012 г. победителями конкурса по заключение соглашения о распределении продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.
Прогнозные ресурсы Юзовской площади оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади - в 2,98 трлн куб. м газа.
17 января в 2013 г. Харьковский облсовет одобрил проект соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться на участке Юзовский, часть которого расположена на территории области.
24 января в Давосе в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о распределении продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.
Представители оппозиции высказываются против условий указанного соглашения. В Харькове, Изюме и Донецке прошли акции протеста против добычи сланцевого газа в Украине.