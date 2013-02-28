Райсовет на Харьковщине просит власть приостановить соглашение с Shell

Депутаты Изюмского районного совета Харьковской области высказались за приостановку разработки месторождений сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Как сообщил УНИАН общественный активист Василий Лесик, такое решение было принято депутатами под давлением общественности района, более 3 тыс. представителей которой вчера пикетировали сессию районного совета.

«Люди против добычи сланцевого газа, поскольку боятся экологических катастроф, загрязнения территорий и питьевой воды», - сказал о настроениях населения В.Лесик.

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По его словам, участники акции собрали 2913 подписей, группа активистов вошла в сессионный зал и потребовала от депутатов соответствующих решений.

На голосование, отметил активист, было поставлено 2 вопроса: о моратории или об приостановке действия соглашения Shell и компании «Надра Юзовская» о распределении продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях, которое было подписано 24 января в Давосе в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

«Большинство изюмских депутатов приняли компромиссное решение и проголосовали за то, чтобы обратиться в Верховную Раду с просьбой приостановить действие соглашения», - сообщил В.Лесик.

«Кроме того, - добавил он, - решено провести в Изюмском районе на территории каждого сельского совета общественных слушаний на тему добычи сланцевого газа при участии специалистов».

В.Лесик отметил, что «люди настроены решительно защищать свой край», и отметил, что «с начала года в Харьковской и Донецкой областях прошло много акций протеста». Еще «одна масштабная акция», сообщил он, планируется в Изюме 1 марта перед началом сессии городского совета.

«Люди настроены не останавливаться в своих намерениях защитить украинские черноземы и воду, и планируют, в частности, призвать к бойкоту товаров компании Shell во всем мире, и надеются на поддержку мировой общественности», - сказал В.Лесик.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение СРП относительно Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область и Ивано-Франковская обл.) площадей с запасами сланцевого газа. В мае 2012 г. победителями конкурса по заключение соглашения о распределении продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади - в 2,98 трлн куб. м газа.

17 января в 2013 г. Харьковский облсовет одобрил проект соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться на участке Юзовский, часть которого расположена на территории области.

24 января в Давосе в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о распределении продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Представители оппозиции высказываются против условий указанного соглашения. В Харькове, Изюме и Донецке прошли акции протеста против добычи сланцевого газа в Украине.