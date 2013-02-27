Львовские депутаты не дали согласия на добычу сланцевого газа

Как пишет «iPress», об этом 26 февраля заявил председатель Львовского областного совета Петр Колодий.

"К сожалению, министр экологии и природных ресурсов подал недостоверную информацию. Во Львовский областной совет проект соглашения не поступил, депутаты его не видели и не знают, о чем там говорится. В частности, не известно, чем обернутся сланцевые соглашения для местных громад, на территории которых Chevron планирует разработку месторождений", - сказал он.

Председатель областного совета также подчеркнул, что о каком-то "взаимопонимании" вообще речь не идет, ведь областной совет не получил ни от правительства, ни от Chevron информации, которую требовала.

В частности, депутаты требовали информацию о рисках добычи сланцевого газа, о составе смеси, используемой в технологии гидроразрыва, о том, насколько угрожает добыча качеству и запасам питьевой воды, и о гарантиях безопасности для окружающей среды и людей.

П.Колодий отметил, что позиция Львовского областного совета остается неизменной.

"Прежде всего мы требуем заключений об экологических рисках добычи на основании серьезных исследований, которая должна также пройти экспертизу украинских научных работников, громады должны получить гарантии о выполнении инвестиционных обязательств компанией и ликвидации возможных экологических угроз", - сказал он.

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Кроме того, по его словам, областной совет как орган местного самоуправления должен подробно изучить текст соглашения о распределении продукции, донести эту информацию к громадам и уже после согласования с громадами принимать решение.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков заявил, что все вопросы с местными органами управления практически урегулированы: “Мы вышли на взаимопонимание с органами самоуправления в тех регионах, где будет работать Chevron”.

Министр предполагает подписание соглашения о распределении продукции с американской компанией Chevron, которая планирует вести добычу сланцевого газа на Олесской площади, в течение ближайших 2 месяцев.