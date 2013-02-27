В убийстве депутата от ПР сознался ее муж

В убийстве депутата Херсонского облсовета от Партии регионов Елены Машинской сознался ее муж.

Об этом сообщает ТВi со ссылкой на пресс-службу УМВД Херсонской области.

Как известно, тело 45-летней Елены Машинской, которая работала начальником районного отдела образования, нашли в понедельник в выгребной яме возле собственного дома в пгт Каланчак Херсонской области. На теле жертвы были обнаружены следы жестоких побоев. Впоследствии по подозрению в причастности к убийству был задержан муж Машинской.

"Мужчина сообщил милиционерам, что поссорился с женой за ужином. Якобы женщина упрекала его за то, что он злоупотребляет алкоголем и не хочет работать. Как пояснил задержанный, ему надоели постоянные нарекания жены и он очень обиделся. После ужина жена ушла отдыхать в спальню. Дождавшись, пока она уснет, мужчина взял дубинку и ударил женщину по голове. Затем оттащил тело и бросил в компостную яму ", - говорится в сообщении милиции.

После убийства мужчина продолжил пить. Дочери, которая бросилась искать мать, он сказал, что и куда-то уехала. Но дочь не поверила отцу и обратилась в милицию.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" (наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет).