Задержан подозреваемый в убийстве депутата ПР

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данным следствия, на одежде подозреваемого обнаружены пятна бурого цвета, напоминающие пятна засохшей крови. Также из одежды С.Машинского вырваны некоторые фрагменты, что может свидетельствовать о борьбе. Станут ли указанные доказательства уликами в данном деле - определит экспертиза.

Также установлено, что подозреваемый был склонен у частому употреблению алкоголя и в пьяном состоянии не раз пытался проявлять насилие в семейных отношениях. Предварительно - подозреваемый в течении нескольких дней до убийства и в день преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Досудебное следствие по делу проводит следственный отдел Каланчакского райотдела милиции, процессуальное руководство расследования осуществляет прокурор Каланчакского района. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Херсонской области.

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Как сообщал УНИАН, в Каланчакском районе Херсонской области сегодня утром была найдена мертвой депутат облсовета от «Партии регионов», начальник отдела образования Каланчакской райгосадминистрации Елена Машинская. Милиция обнаружила тело 45-летней женщины в выгребной яме на ее дворе. На лице убитой видны следы побоев.

Справка УНИАН. Е.Машинская - депутат Херсонского облсовета с 2010 года. Занимала должность начальника отдела образования Каланчакской РГА с 15 июня 2010 года. До этого, с 4 мая 2006 года она была заместителем председателя Каланчакской РГА по гуманитарной политике и правовым вопросам.