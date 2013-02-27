У Омбудсмана объясняют, как оформить загранпаспорт и не платить лишние деньги

Низкая осведомленность граждан о порядке оформления документов и стоимости услуг, связанных с получением паспорта гражданина Украины для выезда за границу, приводит к коллизиям и недоразумениям, вследствие чего случаются неединичные случаи уплаты гражданами лишних необязательных платежей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, офис Омбудсмена начинает кампанию по подготовке информационно-просветительских материалов для ознакомления с наиболее распространенными примерами нарушений прав человека, в том числе по предоставлению административных услуг.

В пресс-службе заметили, что плата за оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу состоит исключительно из трех составляющих: государственной пошлины в сумме 170 грн; платной услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина Украины для выезда за границу – 87,15 грн; стоимости бланка паспорта – 120 грн.

“Если вам предлагают оплатить какие-либо дополнительные услуги, вы вправе отказаться от них. В случае, если при вашем отказе вам все равно настойчиво рекомендуют оплатить дополнительные квитанции, вы имеете право обратиться с соответствующим заявлением в прокуратуру”, - говорится в сообщении.

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Также пресс-служба сообщает, что в случае письменного обращения заказчика по поводу срочного предоставления услуги (оформления паспорта) в срок до 10 дней размер платы увеличивается на 100% . В этом случае также за досрочную (до 10 дней) выдачу паспорта гражданина Украины для выезда за границу или обмена этого паспорта ставки государственной пошлины увеличиваются на 100%

Для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу подается: заявление-анкета установленного образца; паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении (для детей до 16 лет), которые возвращаются после приёма документов; копия выданной налоговым органом справки о присвоении идентификационного номера; квитанция об уплате государственной пошлины или документ, подтверждающий право на освобождение от его уплаты; квитанция об оплате платной услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина Украины для выезда за границу; квитанция об уплате стоимости бланка паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Кроме того, фотографирование осуществляется непосредственно на месте для получения отцифрованного изображения лица гражданина.

У Омбудсмена отметили, что при оформлении паспорта не предусматривается предоставление гражданами справки о несудимости. “Справка заказывается сотрудниками Государственной миграционной службы Украины в обязательном порядке бесплатно и приобщается к делу. Если вам настойчиво предлагают уплатить деньги за получение справки о несудимости, вы имеете право обратиться в прокуратуру с соответствующим заявлением”, - говорится в сообщении.