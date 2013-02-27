У Омбудсмана объясняют, как оформить загранпаспорт и не платить лишние деньги

18:23, 27 февраля 2013
Общество
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У Омбудсмена объясняют, что необходимо для оформления загранпаспорта, чтобы не платить лишние деньги.

Старший инспектор ВГИРФО Донецкого РО УМВД Украины, старший лейтенант милиции Татьяна Ясько демонстрирует загранпаспорт нового образца

Низкая осведомленность граждан о порядке оформления документов и стоимости услуг, связанных с получением паспорта гражданина Украины для выезда за границу, приводит к коллизиям и недоразумениям, вследствие чего случаются неединичные случаи уплаты гражданами лишних необязательных платежей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, офис Омбудсмена начинает кампанию по подготовке информационно-просветительских материалов для ознакомления с наиболее распространенными примерами нарушений прав человека, в том числе по предоставлению административных услуг.

В пресс-службе заметили, что плата за оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу состоит исключительно из трех составляющих: государственной пошлины в сумме 170 грн; платной услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина Украины для выезда за границу – 87,15 грн; стоимости бланка паспорта – 120 грн.

“Если вам предлагают оплатить какие-либо дополнительные услуги, вы вправе отказаться от них. В случае, если при вашем отказе вам все равно настойчиво рекомендуют оплатить дополнительные квитанции, вы имеете право обратиться с соответствующим заявлением в прокуратуру”, - говорится в сообщении.

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Также пресс-служба сообщает, что в случае письменного обращения заказчика по поводу срочного предоставления услуги (оформления паспорта) в срок до 10 дней размер платы увеличивается на 100% . В этом случае также за досрочную (до 10 дней) выдачу паспорта гражданина Украины для выезда за границу или обмена этого паспорта ставки государственной пошлины увеличиваются на 100%

Для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу подается: заявление-анкета установленного образца; паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении (для детей до 16 лет), которые возвращаются после приёма документов; копия выданной налоговым органом справки о присвоении идентификационного номера; квитанция об уплате государственной пошлины или документ, подтверждающий право на освобождение от его уплаты; квитанция об оплате платной услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина Украины для выезда за границу; квитанция об уплате стоимости бланка паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Кроме того, фотографирование осуществляется непосредственно на месте для получения отцифрованного изображения лица гражданина.

У Омбудсмена отметили, что при оформлении паспорта не предусматривается предоставление гражданами справки о несудимости. “Справка заказывается сотрудниками Государственной миграционной службы Украины в обязательном порядке бесплатно и приобщается к делу. Если вам настойчиво предлагают уплатить деньги за получение справки о несудимости, вы имеете право обратиться в прокуратуру с соответствующим заявлением”, - говорится в сообщении.

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