Эксперт: за последние 5 лет в Украине проведено 50-60 гидроразрывов

Об этом заявил директор Института энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

«Компания Shell задекларировала намерение жестко следовать экологическим принципам, Здесь стоит отметить, что нормы по охране труда и экологии у них одни из самых продвинутых в мире. К сожалению, наши нефте- и газодобывающие компании в этом плане, что называется, и рядом не стояли. Поэтому, если все будет проходить в соответствии с зарубежными стандартами Shell, нет никаких оснований допускать вероятность загрязнения окружающей среды. Эта компания вряд ли заинтересована в том, чтобы формировать негативный имидж в самом центре Европы», - уверен эксперт.

При этом Марунич напомнил, что технология гидроразрыва в Украине уже применялась для добычи традиционных видов топлива. По его словам, за последние пять лет на территории нашей страны было проведено порядка 50-60 гидроразрывов.

«Причем не всегда без последствий: к примеру, был прецедент, когда «Укрнафта» закачивала в пласты химраствор, который потом выливался и загрязнял пахотные земли из-за несоблюдения технологического процесса. Shell такой халатности себе никогда не позволит », - добавляет специалист.

В то же время, по его словам, совместный проект с Shell не только не угрожает окружающей среде, а наоборот – поднимает экологическую безопасность в Украине на качественно новый уровень

«Тем не менее, именно международные компании уровня Shell могут привнести в этот бизнес тот элемент экологической безопасности, который для отечественных предприятий, как правило, стоит на последнем месте. Более того - совместный проект с международной компанией не только не угрожает окружающей среде, а наоборот – поднимает экологическую безопасность в Украине на качественно новый уровень», - констатирует Марунич.

Напомним, 24 января в Давосе с участием президента Виктора Януковича было подписано соглашение между компанией Shell и "Надра Юзовская" о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовском участке в Харьковской и Донецкой областях.