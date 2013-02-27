Мэру за взятку сказали сидеть дома

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, такое решение вынес Ворошиловский районный суд г.Донецка. Судом также принято решение об отстранении чиновника от должности на время проведения досудебного расследования.

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Как сообщал УНИАН, мэр одного из городов Донецкой области 12 февраля был задержан при получении взятки. Правоохранителями было установлено, что к городскому голове обратился частный предприниматель и попросил содействия в заключении договора с коммунальным предприятием о передаче в аренду двух торговых павильонов. За решение данного вопроса глава городского совета потребовал взятку в размере 6 тыс. грн. Передача денег проходила в рабочем кабинете чиновника.

Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.3 ст.368 УК Украины (получение взятки). Расследование уголовного правонарушения проводится следственным отделом прокуратуры Донецкой области.