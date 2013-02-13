В Донецкой области нечистого на руку мэра взяли на взятке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, правоохранителями было установлено, что к городскому голове обратился частный предприниматель и попросил содействия в заключении договора с коммунальным предприятием о передаче в аренду двух торговых павильонов. За решение данного вопроса глава городского совета потребовал взятку в размере 6 тыс. грн.

Передача денег проходила в рабочем кабинете чиновника, где он и был застигнут с поличным сотрудниками правоохранительных органов.

Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение взятки). Расследование уголовного правонарушения проводится следственным отделом прокуратуры Донецкой области.

В на стоящее время городскому голове предъявлено сообщение о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.