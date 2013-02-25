В Херсонской области убили депутата облсовета от Партии регионов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, тело 45-летней женщины обнаружили работники милиции на приусадебном участке за ее домом. На теле обнаружены следы побоев. Поиском депутата милиция занялась после сообщения дочери Е.Машинской – Анастасии о том, что мать уже два дня не отвечает на телефонные звонки.

Милиция пока подозревает в причастности к смерти депутата ее супруга, который был также обнаружен в доме в состоянии сильного алкогольного опьянения. По имеющейся информации, мужчина уже давно злоупотреблял спиртным, и на этой почве в семье были ссоры.

Также в сообщении указывается, что для установления причин смерти на место преступления из Херсона отправились эксперты. Также ждут результаты вскрытия.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Справка УНИАН. Елена Машинская - депутат Херсонского облсовета с 2010 года. Занимала должность начальника отдела образования Каланчакской РГА с 15 июня 2010 года. До этого, с 4 мая 2006 года она была заместителем председателя Каланчакской РГА по гуманитарной политике и правовым вопросам.