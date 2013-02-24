Киевляне оказались в плену у супермаркета - людей не выпускали на улицу

Сегодня в ТЦ "Караван" произошло ЧП: около 13:30 в здании торгового центра пропало электричество, сообщает газета "Сегодня".

После того, как кассы крупного супермаркета перестали работать, персонал загородил тележками все выходы. Как передает корреспондент издания, людей не выпускали за пределы торгового зала.

Один из продавцов заявил, что свет отключили во всем районе.

"У кассиров чеки незакрытые. Кассы пищат все, а нам ничего не говорят, ждем. Во всех магазинах тоже света нет, они двери позакрывали и сидят. Говорят, света не будет еще два часа", - рассказал очевидец.

После того, как появилась информация о длительном отключении электричества, людей начали выпускать, однако на выходе охрана тщательно проверяла все сумки.