Прокуратура считает инцидент в Здолбунове террактом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как уже сообщалось, сегодня, около 6-ти часов утра, возле станции Здолбунов в Ривненской области был обнаружен подозрительный предмет.

Милиции о подозрительном предмете на пути, похожем на самодельное взрывное устройство, сообщил машинист локомотива поезда № 44 "Львов-Киев".

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Сейчас правоохранители разыскивают лиц, причастных к "заминированию" железнодорожного пути. Следствие в уголовном производстве поручено работникам УСБУ в области. Принимаются меры к установлению лиц, причастных к указанному преступлению. Ход досудебного расследования взят на особый контроль прокуратурой области.

Как сообщил начальник управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве прокуратуры области Тарас Ильящук, поскольку преступные действия были совершены в целях нарушения общественной безопасности и устрашения населения, то их переквалифицировали из 279 статьи Уголовного Кодекса Украины на ч. 2 ст. 258 УК, то есть «террористический акт».

«При осмотре пути установлено, что неизвестным лицом был оставлен на железнодорожных рельсах пакет размером 50х50 см под видом муляжа взрывного устройства, в котором, на самом деле, находились 2 кирпича, обернутые бумагой и соединены между собой проволокой. К проводу был подключен игрушечный пистолет с светодиодом, который время от времени включался ", - отметил Т.Ильящук.

Сведения о совершенном уголовное преступлении по факту блокирования транспортных коммуникаций, то есть по 279 статье Уголовного Кодекса Украины, внесены милицией в Единый реестр досудебных расследований.

Ответственность за такое преступление - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.