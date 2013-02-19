В Здолбунове на три часа останавливали движение поездов

В Ривненской области на станции Здолбунов Львовской железной дороги сегодня утром, 19 февраля, более чем на три часа было остановлено движение поездов из-за выявления подозрительного предмета, похожего на самодельное взрывное устройство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ривненской области, сообщение об обнаружении на железнодорожному пути подозрительного предмета правоохранители получили около 6 часов утра.

На место события немедленно выехала следственно-оперативная группа из числа работников милиции и прокуратуры.

Во время осмотра установлено, что неизвестный человек оставил на рельсах 2 кирпича, обернутых бумагой, которые были соединены между собой проводом. Никакие взрывоопасные предметы на месте события не обнаружены.

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Сведения о совершенном уголовном правонарушении внесены органами внутренних дел в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 279 УК Украины (блокирование транспортных коммуникаций). По закону, ответственность за данное преступление предусмотрена в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Принимаются меры для установления лиц, причастных к указанному преступлению. Ход досудебного расследования контролируется прокуратурой области.