Суд отпустил главу сельсовета, попавшегося на взятке

Шевченковский районный суд Черновцов принял решение выпустить под залог председателя Каменского сельского совета Сторожинецкого района Черновицкой области, который подозревается в вымогании и получении взятки в особо крупном размере – 130 тыс. долларов США.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черновицкой областной прокуратуры, председатель сельсовета был освобожден из СИЗО после внесения на депозитный счет суда 114 тыс. 700 грн залога.

В то же время, областная прокуратура не соглашается с таким решением суда, и готовит апелляцию. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля следователи областной прокуратуры совместно с работниками милиции задержали председателя одного из сельских советов Сторожинецкого района после получения взятки в размере 130 тыс. долларов. Установлено, что чиновник вымогал и получил эту сумму от предпринимателя за предоставление в аренду пруда на 49 лет.