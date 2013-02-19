В Запорожье директору филармонии выстрелили в лицо

Как сообщили УНИАН свидетели происшествия, преступление было совершено сегодня около 18.25.

По их словам, пожилой мужчина – около 60 лет – в надвинутой на глаза шапке-ушанке некоторое время стоял в холле филармонии, где сейчас проходит выставка камней и самоцветов, затем, увидев спускающегося по лестнице мужчину, подбежал к нему, спросил: «На работу возьмешь?» и, не дожидаясь ответа, выстрелил в лицо.

Пострадавший бросился убегать, прозвучал еще один выстрел, после чего оба мужчины скрылись за дверью помещения на втором этаже здания.

В Главном управлении МВД Украины в Запорожской области УНИАН подтвердили информацию о происшествии.

«Действительно, сегодня около 18.25 в здании Запорожской областной филармонии ранения в лицо и затылок из травматического оружия получил гендиректор филармонии. Стрелявший задержан. По предварительным данным, он бывший сотрудник филармонии, который был уволен 3 года назад», – сообщили в милиции.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники милиции. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.