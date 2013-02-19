Производители говорят, что Россия вернула украинскую курятину из-за плохой упаковки

Один из крупнейших производителей курятины «Агромарс Украина», представленный на украинском рынке торговой маркой «Гавриловские курчата», объясняет возврат из России 40 тонн экспортированной мясопродукции нарушением стандартов упаковки, сообщила пресс-служба компании.

Накануне Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) не пропустила для реализации на рынке России партию мясной продукции компании. По данным Россельхознадзора, в мясе было обнаружено значительное превышение допустимой нормы микроорганизмов, что свидетельствует о нарушении санитарных правил и технологического режима изготовления, а также сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции. Партия была возвращена производителю.

Однако, «Агромарс Украина» утверждает, что, согласно экспертной оценке, никаких нарушений, связанных с превышением допустимой нормы микроорганизмов в возвращенной партии обнаружено не было.

«На вторичной упаковке (картонные коробки) маркировочная этикетка наклеена таким образом, что вскрытие упаковки возможно без нарушения целостности маркировочной этикетки», - цитирует пресс-служба акт о возвращении груза.

Справка УНИАН. ООО "Комплекс Агромарс" – вертикально интегрированный аграрный холдинг с замкнутым циклом производства: от выращивания зерновых культур, производства комбикормов, выращивания племенной и бройлерной птицы и до переработки мяса и его реализации через собственную франчайзинговую сеть.

Главная производственная площадка предприятия находится в с. Гавриловка (Вышгородский р-н Киевской обл.)

Структура "Комплекса Агромарс" также включает: Броварской филиал, Кагарлыкский филиал, Бориспольский экспериментальный комбикормовый завод, Киевский комбикормовый завод, Кагарлыкский элеватор, "Курганский бройлер".