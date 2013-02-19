Коммунисты ищут «истинно советских граждан», кто бы дал денег на Ленина

Как сказано в сообщении пресс-службы Херсонского обкома КПУ, распространенном 18 февраля, в ночь с 7 на 8 февраля "варварски был разрушен памятник В.И.Ленину", расположенный на переулке Янтарном, напротив административного здания обанкротившегося ОАО «Индустриальная Стеклянная Компания».

Согласно заявлению, первый секретарь Днепровского райкома КПУ в Херсоне, депутат Днепровского райсовета (имя которой не указывается – УНИАН) направила депутатский запрос на имя начальника Днепровского районного отделения милиции Мартыненка В.Л. и прокурора Днепровского района Первака С.В. для того, чтобы были приняты меры по данному происшествию.

Правоохранительные органы начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

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Кроме того, пресс-служба Херсонского обкома КПУ распространила обращение к жителям Херсона в котором призвала собрать средства и восстановить памятник В.И. Ленину.

"Коммунисты Херсонщины обращаются ко всем неравнодушным, истинно советским гражданам, чьими руками строились заводы и фабрики, жилые дома, школы и больницы. К тем, кто строил социалистическое государство СССР. Фашистские прихвостни при молчаливой поддержке властных структур начали бандитские действия по уничтожению памятников В.И. Ленину на территории Украины (в г. Житомире, в Мелитополе Запорожской области и в г. Ахтырка Сумской области). Надежды на справедливое наказание этих нелюдей – мало. Наша цель – восстановить памятник В.И. Ленину!", - говорится в сообщении.

Также в тексте обращения КПУ также указывается, что "херсонцы возмущены этим фактом вандализма и коммунисты города дали клич на сбор добровольных денежных сред на восстановления памятника вождю мирового пролетариата В.И. Ленину".

На чьем балансе находится памятник вождю пролетариата - неизвестно.