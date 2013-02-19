Высший админсуд усложнил жизнь пикетчикам

Высший административный суд Украины (ВАСУ) обязал киевских пикетчиков подавать уведомление о проведении мероприятий за 10 дней.

Об этом говорится в постановлении ВАСУ от 23 января 2013 года в деле по иску КГГА к объединению инвалидов «Союз Чернобыль Украины».

Об этом сообщается на сайте Украинского Хельсинского союза по правам человека. Суд отметил, что «Определение конкретных сроков заблаговременного извещения с учетом особенностей форм мирных собраний, их массовости, места, времени проведения и т.п. является предметом законодательного урегулирования». Но поскольку такого законодательства не существует, то городской совет может самостоятельно устанавливать сроки уведомления. В частности Киевский городской совет установил срок 10 дней. И суд считает такой срок адекватным.

Фактически можно понимать, что своим постановлением ВАСУ позволяет горсоветам самостоятельно устанавливать сроки подачи сообщений о проведении мирных акций. Пока это не будет урегулировано соответствующим законом. Определение обжалованию не подлежит.

По словам Михаила Тарахкала, директора по стратегическим дел Украинского Хельсинского союза, это решение является странным и непонятным. «Поскольку ст. 39 Конституции четко предусматривает, что любые ограничения реализации права на мирные собрания, в том числе относительно сроков сообщения о таких мероприятиях, могут осуществляться исключительно на основании закона. Для меня очевидно, что положение КГГА не является Законом Украины. И поэтому никоим образом ограничивать право на проведение мирных собраний оно не может. Более того, с практической точки зрения, существуют ситуации, в которых просто невозможно уведомить власти за 10 дней о проведении мирного собрания. Ведь могут произойти события, о которых нет возможности сообщать заблаговременно, и на которые нужно реагировать сразу. Более того, решение, которое меняет всю практику судопроизводства в такой общественно-важной сфере как мирные собрания, должно быть детально мотивировано. Определение же, о котором идет речь, по моему мнению, практически не содержит обоснования, почему суд считает, что положения КГГА имеют силу закона».

Координатор партнерства «За свободу мирных мирных собраний» Максим Лациба убежден, что это постановление суда может стать очень опасными для активистов во всех областях Украины. Ведь теперь местные власти могут определить срок и 10 и 15 и 20 дней для уведомления. И в соответствии с постановлением ВАСУ это будет законно, пока не будет принят закон, который будет регулировать эти вопросы.

«Наше партнерство настаивает на принятии либерального закона, который будет отвечать европейским стандартам. В проекте закона, который мы предлагаем, срок уведомления должен быть не более 48 часов. И конечно предусмотрены стихийные мирные собрания », отметил господин Лацыба.