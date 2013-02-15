Прокуратура: Потерпевший крушение АН-24 мог летать еще 1,5 тысяч часов

Самолет АН-24, совершавший 13 февраля чартерный рейс из Одессы и потерпевший крушение в Донецке, мог осуществить еще 1,5 тыс. часов налета и приземлиться 961 раз.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Также в сообщении отмечается, что данный самолет с начала эксплуатации (1973 год) произвел налет длительностью более 51 тыс. часов, совершив при этом около 32 тыс. посадок. Налет этого воздушного судна после последнего ремонта составляет более 7 тыс. часов (4,5 тыс. посадок).

Такие данные в прокуратуре обнародовали в связи с тем, что у журналистов возникли вопросы по поводу информации, которую сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник. Он сказал, что данный самолет Ан-24 налетал более 7 тыс. часов и осуществил 32 тыс. 645 посадок.

Поэтому в пресс-службе прокуратуры Донецкой области уточнили эти цифры, согласно имеющимся документам, и обнародовали в сообщении для прессы.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 февраля в аэропорту «Донецк» потерпел катастрофу самолет, прибывший чартерным рейсом из Одессы. Самолет во время приземления вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся, его корпус раскололся и началось задымление.

На борту самолета по предварительным данным находились 52 человека (8 членов экипажа), пять погибли. На сегодняшний день известно, что 26 человек обратились за помощью к медикам, из них 8 человек находятся в больнице.

По факту авиакатастрофы в аэропорту Донецка начато уголовное производство.

Следственная группа, которая работает над изучением причин данной авиакатастрофы, рассматривает среди версий: неправильные действия пилотов, неправильные действия служб аэропорта, техническое состояние самолета и наземных служб, неблагоприятные метеорологические условия и террористический акт.