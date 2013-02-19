Письма убийцы Леннона выставлены на торги за 75 тысяч долларов

Три письма, написанные убийцей Джона Леннона Марком Дэвидом Чепменом, выставлены на торги в США за 75 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Письма были написаны Чепменом Стивену Спиро, полицейскому, надевшему убийце наручники на месте трагедии - возле здания "Дакота"на Централ-парк Уэст. 8-го декабря 1980 года преступник пять раз выстрелил в спину культовому музыканту, когда тот вместе с женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи Hit Factory. Через 25 минут врачи констатировали смерть Леннона от потери крови.

Чепмен не пытался сбежать с места преступления, полиция застала его там же за чтением "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера. В письмах, написанных в 1983 году после признания своей вины, Чепмен, в частности, призывал арестовавшего его полицейского также прочесть эту книгу.

Суд признал убийцу Леннона вменяемым, несмотря на его суицидальную склонность и психологическое лечение, приговорив к пожизненному заключению с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 20 лет. С тех пор он семь раз подавал свои прошения, каждый раз получая отказ.

Вдова музыканта Йоко Оно ранее неизменно просила оставить убийцу в заключении, утверждая, что ни она, ни их с Джоном сын Шон не будут чувствовать себя в безопасности, если Чепмен выйдет на свободу. Убийца, которому сейчас 57 лет, утверждает, что в заключении окреп в христианских убеждениях и надеется еще выйти на свободу. В течение 30 лет его навещает жена.