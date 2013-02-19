Социолог считает, что с коррупцией в вузах можно покончить

Так считает директор фонда «Демократические инициативы» имени Илько Кучерива Ирина Бекешкина.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе круглого стола она сказала, что «в Украине очень много высших учебных заведений, выпускники которых уже сейчас не могут трудоустроиться, поскольку не имеют необходимой профессиональности».

По словам И.Бекешкиной, если же будет введено ВНО для получения диплома о высшем образовании, «никто не будет поступать в заведения с низким рейтингом», и это приведет к сокращению количества таких вузов.

Как сказала И.Бекешкина, следующим аспектом необходимости введения ВНО в учебный процесс вузов является уничтожение коррупции. «Какой смысл студенту платить за зачет или экзамен, если после окончания он все равно не пройдет ВНО и может не получить диплом?», - считает она.

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Логическим результатом распространения ВНО в украинских вузах И.Бекешкина видит повышение общего уровня качества высшего образования.

«Очевидно, что если на выходе будет перспектива независимого оценивания знаний, учебные заведения изменят свою кадровую политику и будут бороться за лучших преподавателей, будут пытаться дать студентам знания и требовать их от студентов, независимо от того, на контрактной форме студент учится или на бюджетной», - считает эксперт.