Эксперты: Противники ВНО хотят вернуть теневые схемы в систему образования

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, такое мнение высказала народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Лилия Гриневич сегодня на круглом столе в Киеве.

«И сегодня такое предложение от политиков свидетельствует об одном – они хотят вернуть страну в прошлое, и мы не должны наступать на те же грабли, которые исторически Украина уже прошла, поэтому вопрос, сформулированный как отмена ВНО, свидетельствует о простом меркантильном желании вернуться к теневым схемам, потому что это будет первым следствием отмены ВНО», - сказала она.

Л.Гриневич подчеркнула, что ВНО является первым предохранителем против коррупции при вступлении в ВУЗ, и сегодня нужно вести речь об усовершенствовании системы, а не о ее отмене. С этой целью профильный комитет принял решение провести комитетские слушания о законодательном обеспечении науки и образования, где особое внимание будет уделено вопросу ВНО.

Директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина также высказала мнение, что отмена ВНО имеет целью возвращение к коррупционным схемам.

Она назвала странной ситуацию, когда после выступления первого вице-спикера парламента Игоря Калетника о целесообразности отмены ВНО, который не является специалистом в этой сфере, началась оживленная дискуссия по этому поводу. «Выступил человек, который не является специалистом в сфере образования, который занимался таможней… ну сказал, мягко говоря, глупость, говорит, что ВНО не выполняет свою функцию на основании того, что 80% учеников считают, что в таком виде им тесты не нравятся .. возможно, не стоит на это обращать внимание», - сказала И.Бекешкина, сравнив это с тем, что нужно было ставить вопрос об отмене общественного транспорта из-за того, что большинство украинцев в любом опросе скажут, что недовольны качеством обслуживания или отменять домашние задания для учащихся, поскольку они им не нравятся.

При этом эксперт заметила, что опросы, проведенные ее Фондом в последние годы, свидетельствуют о стабильной поддержке населением ВНО, и этот показатель растет из года в год. Она заметила, что такая поддержка наблюдается у сторонников всех политических сил, разве за исключением коммунистов.

Поэтому она считает, что сегодня нужно законодательно закрепить ВНО, чтобы раз и навсегда снять вопрос о целесообразности его существования.

Директор Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Игорь Ликарчук заметил, что сегодняшняя ситуация является звоночком для дальнейшего развития внешнего независимого тестирования, и без совершенствования системы разговоры о его отмене могут превратиться из субъективных в объективные.

Он обратил внимание на опрос Фонда «Демократических инициатив» относительно ВНО. Так, 44,8% респондентов сказали, что основным недостатком является несовершенство тестов, хотя в прошлом году этот показатель был 31,3%. Нет уверенности, что тестирование проходит честно с соблюдением всех процедур также у почти половины респондентов. Посему И.Ликарчук заметил, что это свидетельствует о росте негативных тенденций в ВНО. Он подчеркнул важность совершенствования этой системы. «Если система ВНО не будет развиваться по крайней мере в двух направлениях: совершенствование содержания тестов, введение тестов общей учебной компетенции, введение разноуровневых тестов, потому что нельзя предлагать один и тот же тест по математике поступающим на механико-математический факультет университета, и факультет, где готовят учителей трудового обучения», - заметил И.Ликарчук.