Россия возобновляет продажу билетов на поезда в Украину

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«В связи с переходом 31 марта в 03:00 Украины на летнее время проводится корректировка расписаний и графиков движения пассажирских поездов прицепных и беспересадочных вагонов, следующих в сообщении с Украиной», - говорится в сообщении.

Так, по мере проработки расписаний и графиков движения сегодня открыта продажа проездных документов на следующие поезда дальнего следования отправлением по 3 апреля включительно: № 1 Москва – Киев, № 3 Москва – Киев, № 5 Москва – Киев, № 41 Москва – Киев, № 9 Москва – Донецк, № 15 Москва – Днепропетровск, № 311 Москва – Луганск, № 91 Москва – Полтава, № 77 Москва – Мариуполь, № 17 Москва – Симферополь, № 67 Москва – Симферополь, № 61 Москва – Николаев, № 23 Москва – Одесса, № 33 Москва – Одесса.

Отмечается, что проработка расписаний и графиков движения продолжается и ведется в максимально сжатые сроки. О дальнейшем открытии продаж билетов на пассажирские поезда дальнего следования в сообщении с Украиной пассажиры будут незамедлительно проинформированы.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Российские железные дороги приостановили продажу билетов на поезда, следующие в направлении Украины, с 30 марта текущего года.

Согласно сообщению, такое решение принято в связи с обращением украинской стороны и «в связи с отсутствием окончательного решения о переходе Украины в марте 2013 года на летнее время».

Справка УНИАН. В настоящее время на «летнее» и «зимнее» время переходят более чем в 110 странах мира.

В июне 2011 года Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об отмене зимнего времени на территории РФ.

Таким, образом разница во времени между Киевом и Москвой составляет два часа, летом – один час, после перехода Украины на летнее время.