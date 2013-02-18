Милиционеры избили мужчину, раздев его на морозе до белья

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, в городе Ровеньки в дежурную часть местной милиции обратился гражданин 1979 г. р. с заявлением о причинении ему телесных повреждений сотрудниками милиции.

Согласно сообщению, проверкой установлено, что 16 февраля в 22.00 два оперуполномоченных милиции вывезли пострадавшего на объездную дорогу города, раздели до нижнего белья, и нанесли телесные повреждения (сломан нос и повреждены ребра).

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава криминального правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий). Предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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Расследование проводится следователем прокуратуры города Ровеньки Луганской области.

Ход уголовного производства находится на контроле прокуратуры области.