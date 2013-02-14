Милиционеру дали три года за слезоточивый газ при допросе

Как сообщила УНИАН пресс-служба прокуратуры области, Апелляционный суд Черниговской области на прошлой неделе поддержал позицию прокуратуры и осудил оперуполномоченного одного из райотделов милиции к лишению свободы сроком на три года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах три года. Суд также лишил осужденного звания "лейтенант милиции".

Как установлено, в июне 2010 года милиционер, превышая предоставленные ему полномочия, применял насилие и вынудил жителя одного из сел Козелецкого района сознаться в краже, которую тот не совершал. Для давления на мужчину милиционер применил слезоточивый газ и таким образом заставил себя оговорить.

В первой инстанции дело рассматривал Козелецкий районный суд и осудил работника милиции к условному наказанию. В прокуратуре Черниговской области такое наказание признали мягким и обжаловали решение суда в апелляционный суд. Приговор апелляционного суда уже вступил в законную силу.