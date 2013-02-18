Таможенники нашли в бюстгальтере львовянки 40 тысяч евро

Вчера, 17 февраля, в международном аэропорту «Львов» работники Львовской таможни обнаружили большую сумму денег у гражданки Украины, которая следовала по частным делам рейсом “Львов–Вена”.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Львовской таможни Роман Макар, 47-летняя жительница Львовской области формой прохождения таможенного контроля избрала полосу упрощенного контроля «зеленый коридор».

Однако во время таможенного контроля у таможенников возникло подозрение относительно наличия у нее товаров, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено или ограничено законодательством Украины. Потому было принято решение о проведении личного досмотра гражданки. Перед началом личного досмотра гражданка по просьбе работника таможни предъявила незначительную сумму валюты, а во время личного досмотра у нее в нательном белье (в бюстгальтере) было обнаружено еще 40,8 тыс. евро.

“Такие действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ст. 471, ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Незадекларированная валюта изъята до решения суда”, - отметил Р.Макар.