Активисты придут ненавидеть «Укравтодор» под его офис

Под офисом «Укравтодора» водители и другие неравнодушные будут протестовать против «бездарной», по их мнению, работы этой организации, а также «против всех, кто обязан финансировать, строить и содержать дороги в нормальном состоянии», сообщает Радио Свобода.

Контрпродуктивной в своем комментарии в соцсети Facebook назвал эту акцию премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Ненависть всегда разрушает, поэтому я посоветовал бы этим активным товарищам действительно сообщать об опасных местах на дорогах, и они будут использованы в текущей работе дорожников», - отметил премьер.