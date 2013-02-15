УДАР: Киевавтодор в 2012 году провел 2,3% необходимого капремонта дорог

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии «УДАР», сославшись на присланный им ответ «Киевавтодора».

При этом капитальный ремонт дорог в 2012 году был выполнен на 2,3% необходимого объема (35,1 тыс. кв. м), а текущий ремонт осуществлен на 6,6% (89,6 тыс. кв. м).

Согласно предоставленной информации, несколько лучше выглядит ситуация с ремонтом дорог в 2011 году. В частности, в Киеве было отремонтировано дорожного покрытия чуть больше половины от необходимого объёма - 57,3%, или 809 тыс. кв. м.

«Исходя из максимального термина службы дорожного покрытия в 12 лет, ежегодно капитальным ремонтом должно обновляться 1557 тыс. кв. м», - сказано в справке «Киевавтодора». Однако объём выполненных работ по капитальному ремонту за последние 10 лет составляет 2711 тыс. кв. м, что составляет 14,5% от норматива.

Чуть лучше ситуация сложилась с текущим ремонтом. Согласно статистике, начиная с 1997 года, выполнены работы по текущему ремонту 9400 тыс. кв. м, что составляет 43,4% от норматива. Ежегодно текущим ремонтом должно обновляться 1355 тыс. кв. м.

В связи с этим, «Киевавтодор» посчитал, что в плановом капитальном ремонте нуждается 12,5 млн кв. м дорог. Стоимость такого ремонта ориентировочно составляет 10,5 млрд грн по текущим ценам.

На примерно такой же объём работ по плановому текущему ремонту требуется в 5 раз меньше средств.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал руководство регионов за слабое использование субвенций на ремонт дорожного покрытия, в результате чего состояние дорог из-за перепада температуры зимой существенно ухудшилось.

«По нашим дорогам проехать сложно, а иногда просто невозможно. Нынешняя зима окончательно доконала много километров дорог. И водители, и пешеходы возмущены состоянием дорожного покрытия», - признался Н.Азаров.

Одновременно Н.Азаров поручил вице-премьер-министру Александру Вилкулу взять под личный контроль организацию неотложного ремонта и подготовку к плановым ремонтам дорог.

В декабре 2012 года прокуратура Киева начала досудебное расследование уголовного производства в отношении должностных лиц коммунальной корпорации «Киевавтодор», виновных в некачественной дорожной разметке на столичных дорогах.

По данным «Киевавтодора», на балансе корпорации находится 1630 км путей общей площадью покрытия проездной части 26,2 млн кв. м.