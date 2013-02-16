Министр обещает разобраться с «липовыми» ветеранскими удостоверениями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи в Киеве с ветеранами в рамках торжеств ко Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.

“Подайте конкретное развернутое предложение для разработки этого механизма. Как вы понимаете, конечно, в такой ситуации будет сопротивление со стороны тех, кто уже к этому причастен и даже организовал свои структуры. Вы должны четко осознавать, что так просто оно не пройдет. Следовательно, нужно, чтобы были разработаны не просто предложения, а механизм реализации. Думаю, что правительство его абсолютно поддержит”, - отметил вице-премьер-министр.

Вместе с тем К.Грищенко отметил, что если правительство начнет проверку подлинности ветеранских удостоверений, то общественные организации и союзы ветеранов должны будут принять широкое участие в информировании общества о том, для чего это делается.

Кроме того, К.Грищенко добавил, что правительство обратит внимание на решение проблемы обеспечения ветеранов жильем, транспортом и медикаментами.

*** Ранее в комментарии радио «Свобода» председатель украинского Союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский заявил, что удостоверения участника боевых действий сегодня выдают Минобороны, СБУ, МЧС, МВД, служба спецсвязи и защиты информации, пограничники и налоговая. С.Червонопиский предлагает создать единое ведомство как альтернативу для уменьшения количества владельцев липовых удостоверений. «Сидит государственный чиновник, сидит общественный деятель и в глаза смотрят человеку. На район в среднем в Украине от 100 до 250 участников боевых действий - интернационалистов. Максимум 300. Можно с каждым провести собеседование и очень четко определиться», – предлагает он. В Союзе ветеранов Афганистана отмечают: на протяжении последних трех лет количество участников боевых действий, а это 260 тысяч, держится на одном и том же уровне, притом, что настоящих «афганцев» становится все меньше.