Из учебников для 5-го класса убрали исторических персонажей

Доцент Запорожского национального университета, кандидат педагогических наук Сергей Терно раскритиковал учебную программу, которая легла в основу новых учебников по истории Украины для 5-го класса. Как отмечает газета «Сегодня», школьники должны начать учиться по ним уже с 1 сентября.

Из программы, возмущается Терно, исчезли Богдан Хмельницкий, Тарас Шевченко, Михаил Грушевский, Иван Франко, Леся Украинка. А еще он обращает внимание на то, что в формулировках программы исчезает понятие «Украинское государство».

Авторы новой редакции программы навевают нам мысль, что не было никакого украинского государства, не было выдающихся украинцев, которые отстаивали идею украинской государственности?», — негодует Терно.

В Минобразования поясняют, что для паники нет причин: в 5-м классе детям нужно читать лишь вводный курс, который должен заинтересовать ребенка, а потому было принято решение отказаться от сложных формулировок и хронологического принципа изложения истории. «Это история Украины для детей, которым 10—11 лет, она не преподается системно. Абсурдно говорить, что исчезло понятие «Украинское государство»! Когда детям рассказывают о восстановлении независимости, разве речь не об украинском государстве? Задание курса — подготовить школьников к изучению истории.— говорит директор Института инновационых технологий и содержания образования МОН Александр Удод.

Он пояснил, что никто Хмельницкого и Грушевского не выбрасывал — просто в новой программе нет ни одной исторической фигуры. «Это принципиальный подход, поддержанный многими учителями и методистами. Курс для 5 класса состоит из трех больших тематических блоков. Первый объясняет, как историки узнают о прошлом. Во втором детям расскажут о самых ярких событиях, о киевских князьях, казаках, революции, о жизни и быте украинцев. Третий раздел будет о памятниках истории — замках и дворцах, парках, храмах, иконах. Это заинтересует детей, мы уверены», — считает Удод.

По его словам, с 6 класса и по 11-й уже начнется системное изучение истории, и там уже школьники узнают подробно обо всех исторических персонажах.