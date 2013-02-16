В Крыму задержаны три человека, убивших таксиста

В Крыму задержаны три молодых человека, убивших таксиста.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, 15 февраля в Ленинском районе полуострова в собственном автомобиле был найден мертвым с огнестрельным ранением головы 65-летний житель Керчи, частный таксист.

В результате проведения следственных действий были задержаны три местных жителя в возрасте от 18 до 22 лет, один из которых - ранее судимый. Предварительно установлено, что они вечером 13 февраля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью ограбления убили таксиста и похитили 1 тыс. гривен. Оружие изъято.