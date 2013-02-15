СМИ: В Киеве ищут маньяка - подстерегает жертв возле супермаркетов

По словам взволнованных жителей, по району разгуливает мужчина с залысинами, который насилует и убивает женщин, причем подстерегает их возле супермаркетов и рынка. Якобы на его счету уже четыре жертвы. В милиции утверждают, что жертва только одна, пишет "Сегодня".

«Ходить по району стало страшно. Мама была дома, и приходила милиция, показывала фото убийцы. Говорили, что на его счету уже четыре жертвы — все женщины. Одна из них пошла вечером в супермаркет за хлебом и не вернулась, а утром муж обнаружил труп возле магазина. Другая женщина возвращалась под утро домой, так ее изнасиловали и убили возле рынка «Фестивальный». Мы все теперь боимся, по району ходят патрули проверяют документы у подозрительных, я сама видела», - рассказала изданию киевлянка Инна.

В милиции подтвердили, что на Троещине действительно ищут убийцу.

«Женщина примерно в 3 часа ночи пошла в магазин за спиртным. Она была сильно избита и убита. Подозреваемого сейчас ищут. Второй случай в этом районе — это убийство таксиста. Но эти два случая не связаны между собой, поэтому мы не можем говорить о серийности», — сказал начальник ЦОС киевской милиции Игорь Михалко.