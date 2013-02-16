Клименко: уровень коррупции в налоговой сфере снизился на 33%

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов со ссылкой на итоги встречи министра Александра Клименко с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти в Лондоне.

В ходе встречи А.Клименко, в частности, отметил, что разработка эффективных антикоррупционных инициатив крайне важна не только с точки зрения улучшения инвестиционного климата, но и в общем контексте решение проблемы, волнующей украинское общество. «Мы внимательно изучаем общественное мнение, отклики бизнеса и инвесторов и видим, что сегодня проблема коррупции особенно остро стоит в сфере таможенных процедур. Это серьезный вызов для нас. С созданием Министерства (доходов и сборов - УНИАН) мы планируем расширить давно наработанные в налоговой службе антикоррупционные практики и в таможенной сфере», - цитирует пресс-служба А.Клименко.

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В свою очередь Президент ЕБРР обратил внимание на то, что банк рассчитывает на улучшение работы налоговой и таможенной службы в связи с созданием нового министерства и поддерживает инициативы, направленные на улучшение бизнес-климата и профилактику коррупции в нашей стране.

В ответ А.Клименко подчеркнул значимость позиции ЕБРР для Украины, поскольку именно он, по словам А.Клименко, являясь крупнейшим институциональным инвестором в экономику Украины, во многом формирует мнение иностранного бизнеса об инвестиционной привлекательности Украины. «Мы не отрицаем существующих проблем, а системно работаем над их решением. Мы ставим перед собой цель существенно улучшить деловой климат и обеспечить равные конкурентные условия в нашей стране, снизить административное давление на бизнес. Сегодня весь финансовый блок страны работает в едином пространстве. У нас есть и ресурсы, и время для полноценного внедрения заявленных реформ», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, глава Миндоходов находится с визитом в Великобритании с целью изучения передового опыта объединения налоговой и таможенной служб, проведенного там в 2007 году. В рамках визита А.Клименко изучит опыт внедрения индивидуального подхода к налоговому контролю, который базируется на диалоге между ведомством и плательщиком, проведет консультации относительно трансфертного ценообразования, обсудит возможности оптимизации и переквалификации кадрового состава.

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Отдельное внимание делегация Миндоходов уделит работе британской информационной системы, которая является мощным инструментом в борьбе с уклонением от уплаты налогов, а также проанализирует особенности этой системы с целью внедрения ее лучших достижений в Украине.

24 декабря 2012 года Указом Президента Украины Виктора Януковича на базе Государственной налоговой и Государственной таможенной служб было создано Министерство налогов и сборов, которое возглавил А.Клименко. Концепция работы нового министерства сейчас прорабатывается с привлечением как сотрудников двух служб, так и украинских ученых, а также международных экспертов.