Бывший начальник "оборотней" теперь возглавляет городскую милицию

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью облуправления милиции, соответствующее распоряжение издал начальник управления милиции Полтавской области Эдуард Федосов.

По их данным, такое решение было принято начальником милиции области после того, как в Полтаве 12 февраля сотрудники СБУ совместно с работниками прокуратуры и внутренней безопасности милиции задержали 13 человек, которые обоснованно подозреваются в совершении преступлений, связанных с незаконным распространением наркотиков. В частности, преступную группу входил практически весь отдел БНОН Полтавского городского управления милиции.

В то же время прокурор Полтавской области Андрей Миронов на пресс-конференции отметил, что кадровая политика в органах милиции - это не сфера ответственности прокуратуры, поэтому он считает, что за действия своих подчиненных должен отвечать начальник УМВД Украины в области Э.Федосов.

По словам прокурора, начальник милиции Полтавы ранее сам возглавлял БНОН на областном уровне.

«Как минимум, это бесконтрольность руководителя», - считает А.Миронов. И Э.Федосов отметил, что не понимает как опытный работник, полковник милиции, начальник милиции Полтавы не контролировал действия своего подчиненного — начальника отдела БНОН Полтавского горуправления милиции подозреваемого в организации наркопреступности в городе.

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Как сообщал УНИАН, в Полтаве раскрыта деятельность преступной наркогруппы, в состав которой входил практически весь отдел борьбы с незаконным оборотом наркотиков (БНОН).

Как сообщил прокурор Полтавской области Андрей Миронов, преступная группа в течение 2012 года занималась изготовлением и сбытом наркотических средств. Было установлено, что в состав группы входило 4 сотрудника милиции, в частности майор милиции, начальник отдела БНОН Полтавского городского управления милиции, а также 3 оперативных сотрудника этого отдела — практически весь отдел в полном составе. В состав группы также входили девять жителей Полтавы. Самый младший член группы — 1985 г. р., а самый старший — 1954 г. р.

На данный момент все задержанные члены группы находятся по решению суда под стражей.

Следственный отдел следственного управления прокуратуры области проводит досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением и незаконного производства, хранения и сбыта наркотиков в особо крупных размерах. По ККУ — это ч.3 ст. 364 (санкция - от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества) и ч.3 ст.307 (санкция - от 9 до 12 лет с конфискацией).