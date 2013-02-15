Милиция поймала отморозков, воровавших деньги со счетов для больных детей

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, злоумышленники разработали и внедрили схему похищения денежных средств с карточных счетов клиентов одного из известных в Украине банков, путем использования электронного управления счетами через Интернет.

Участники преступной группы искали в средствах массовой информации частные объявления, в которых содержалась информация с просьбой оказания благотворительной помощи на лечение больных детей. Получив необходимые данные, злоумышленники через сеть Интернет регистрировались от имени указанных в сообщениях лиц в электронной системе отдаленного управления счетами банка, после чего звонили по телефону родителям больных детей, и под предлогом желания перечислить определенную сумму средств, просили сообщить данные карточного счета, в том числе и код банковской карточки. Далее, манипулируя средствами, находящимися на счете жертвы, преступники переводили имеющиеся денежные средства потерпевшего на свой счет.

В результате оперативных розыскных мероприятий работники управления по борьбе с киберпреступностью Киевской области установили личность организатора преступной группы. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и покушение на убийство работник милиции, 35-летний уроженец Черкасской области. На днях ему объявили подозрение в совершении уголовного правонарушения и задержали. Мошенник признал свою вину. По его местожительству правоохранители изъяли вещественные доказательства, банковские карточки, на которые перечислялись денежные средства, компьютерную технику и устройство доступа к сети Интернет (мобильный модем), мобильные телефоны, и SІM-карты, которые использовались им для совершения преступлений в отношении граждан Украины.

Сейчас уже известно, что преступная группа с помощью мошеннической схемы обманула более 20 граждан на территории Украины и завладела денежными средствами на сумму около 100 тысяч гривен.

Следственным отделом Таращанского РО ГУМВД Украины в Киевской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций, с использованием электронно-вычислительной техники), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Работники управления по борьбе с киберпреступностью ГУМВД Украины в Киевской области проводят мероприятия по установлению потерпевших от преступной деятельности мошенника, и устанавливают личности других участников преступной группы.