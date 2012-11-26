Милиция разыскивает мошенника, который похитил деньги у больного раком ребенка

Как сообщили УНИАН в ССО УМВД Украины в Сумской области, злоумышленник позвонил матери ребенка и, назвавшись работником банка, выразил желание перечислить на ее банковскую карточку 800 грн. Женщина обрадовалась, поскольку ее ребенок болен раком и нуждается в срочной операции. Поэтому в последнее время семья размещала объявления с просьбой оказать посильную помощь в Интернете, газетах, расклеивала листовки на улицах, и люди отзывались. Удалось собрать 10 тысяч гривен. Готовились к операции. «Благотворитель» расспросил о персональных данных женщины и сказал ждать СМС с сообщением о перечислении средств. Но когда на следующий день она пришла, чтобы в банкомате проверить счет банковской карточки, та оказалась заблокированной, а на счете осталось всего 700 грн.

По этому факту открыто уголовное производство по ст. 190 ч.1 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).