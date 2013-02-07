В Мариуполе мужчина с перепоя неудачно пошутил с милицией

20:16, 07 февраля 2013
Общество
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В Мариуполе Донецкой области сегодня милиция оперативно задержала злоумышленника, «заминировавшего» Ильичевскую районную администрацию.

Милиция задержала злоумышленника, «заминировавшего» райадминистрацию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции, сегодня в 14.40 правоохранители получили анонимный звонок об угрозе заминирования административного здания Ильичевской районной администрации. Неизвестный грозился через 5 минут взорвать здание, а спустя 3 минуты раздался повторный звонок от неизвестного, который сказал, что пошутил.

Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы было установлено, что информация о минировании не подтвердилась. Сотрудники Ильичевского райотдела милиции оперативно провели необходимые розыскные мероприятия, и личность злоумышленника была установлена.

В течение часа подозреваемый был задержан в состоянии сильного алкогольного опьянения. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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