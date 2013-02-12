В МВД уверяют, что следователи пришли не в приемную Авакова, а к соседям

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

В милиции подтвердили, что следственные действия действительно проводятся в одном из помещений по улице Отакара Яроша в Харькове, однако их проводят по решению суда в рамках уголовного производства, открытого в отношении должностных лиц одного из частных банков города.

«Главное управление МВД Украины в Харьковской области сообщает, что следственным управлением ГУ МВД Украины в Харьковской области во исполнение решения Киевского районного суда города Харькова, в рамках уголовного производства, открытого в отношении должностных лиц одного из частных банков города, 12 февраля текущего года в одном из помещений по улице Отакара Яроша проводятся соответствующие следственные действия», - говорится в сообщении.

«Вместе с тем сообщаем, что непосредственно в общественной приемной одного из народных депутатов Украины, которая находится в одном помещении с объектом уголовного дела, никаких следственных действий не происходит. Подчеркиваем, что работники милиции действуют исключительно в рамках закона», - заявили в милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-секретарь А.Авакова Наталия Стативко сообщила журналистам, что около 11.30 в помещение по улице Отакара Яроша, 16-б, где расположена приемная депутата, прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые заявили о намерении проводить следственные действия.