Пожарных обвиняют, что Гостиный двор они тушили без энтузиазма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом общественные активисты заявили сегодня во время пресс-конференции.

В частности, представитель общественной инициативы “Защитим старый Киев” Игорь Луценко отметил, что пожарных к Гостиному двору вызвали именно общественные активисты, а не представители охраны или арендаторов. А в это же время, в 2 часа ночи, в подвале под той частью здания, где произошел пожар, работала буровая установка, сообщил он.

И.Луценко отметил, что через 10 минут после звонка активистов на место прибыли пожарные автомобили без лестниц и подъемников.

Такие автомобили, заметил общественный активист, не могли помочь в гашении пожара, учитывая также то, что непосредственный выход на чердак через галерею “Спираль” раньше был заблокирован.

“Пожар происходил на третьем, нелегально отстроенном мансардном этаже”, - сказал И.Луценко.

Он подчеркнул, что пожарная техника, которая имела возможность непосредственно из крыши бороться с огнем, прибыла лишь в 03.45, через полтора часа после первой бригады. Однако еще в течение, как минимум, 15 минут пожарные не приступали к гашению огня, который уже охватил крышу.

И.Луценко отметил, что свободный доступ на чердак имели лишь рабочие и охрана “Укрреставрации”.

Кроме того, он сообщил, что днем 8 февраля на крыше в месте, где произошел пожар, находились неизвестные мужчины.

“Какие-то люди с согласия милиции ходили по крыше и что-то делали”, - сказал И.Луценко.

Также он отметил, что за две недели до инцидента общественные активисты обращались в инспекцию техногенной безопасности относительно безопасности реконструкции здания.

“Якобы должна была быть проверка за день или два перед этим пожаром”, - сказал он и добавил, что инспекция должным образом не отреагировала на жалобы общественных активистов.

И.Луценко выразил убеждение, что создание пожарноопасной ситуации - это вина главного арендатора.

“Были ли эти вещи подожжены умышленно, или по халатности, это уже другой вопрос. Но то, что ответственность за пожар, по крайней мере, частично лежит на “Укрреставрации” - это должно быть всем очевидно”, - сказал он.

И.Луценко также отметил, что последствия этого пожара очень негативны для здания, ведь «теперь обнажено 15-20% его крыши».

Кроме того, общественные активисты сообщили, что завтра планируют пикетировать Государственную архитектурную строительную комиссию с требованием приостановить строительные работы на территории Гостиного двора до завершения следствия по факту пожара.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 февраля в Киеве ночью горел Гостиный двор.

По данным пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар площадью 200 кв. м возник в 2.14 на чердаке здания. В результате пожара огнем повреждены конструктивные элементы кровли. Жертв и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекалось 19 отделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве. В 06.30 пожар был локализован, в 07.30 - ликвидирован.

Справка УНИАН. Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построен в 1809 году вместо старого двора (60-е годы XVIII ст., архитектор Иван Григорович-Барский).

19 июля 2012 года Окружной административный суд Киева отказался прекратить действие постановления Кабинета министров № 1380 от 15 августа 2011 года о выведении Гостиного двора из Государственного реестра памятников архитектуры и остановить строительные работы на его территории.

Также есть решение Киевсовета от 20 сентября 2012 года, согласно которому депутаты передали ПАО «Совместное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» в аренду на 5 лет земельный участок площадью 1,02 га на Контрактовой площади, 4, на которой расположен Гостиный двор, для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

В ответ на планы власти сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить киевские активисты проводят бессрочную акцию протеста.

3 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по содействию ипотечному кредитованию», переходными положениями которого предусмотрено, в частности, внести изменения в Перечень памятников культурного наследия, которые не подлежат приватизации, исключив из него Гостиный двор.

20 декабря директор «Укрреставрации» Дмитрий Ярич заявил, что предприятие имеет разрешительные документы на реконструкцию Гостиного двора.

14 января с.г. председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов заявил, что Гостиный двор и еще 30 зданий исторического Подола получили правовой статус комплекса памятников градостроения местного значения. Он сослался на соответствующий приказ Министерства культуры, принятый 21 декабря 2012 года в ответ на ходатайство КГГА. По его словам, теперь объект будет не реконструирован, а реставрирован.