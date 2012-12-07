Генштаб говорит, что в следующем году проведет последний призыв в армию

Об этом сообщил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины вице-адмирал Игорь Кабаненко.

По его словам, согласно с новой Военной доктриной и Стратегией национальной безопасности Украина переводит Вооруженные силы на контрактную основу.

«У нас такие планы, чтобы в конце следующего года провести последний призыв на срочную военную службу. Уровень требований к военнослужащим теперь требует профессионального подхода и профессиональных навыков», - сказал вице-адмирал Кабаненко Радио Свобода.

По его словам, наряду с сокращением Вооруженных сил происходит изменение их структуры и переоснащение воинских подразделений, так «лишь на восстановление кораблей направлено в пять раз больше, чем в прошлом году».