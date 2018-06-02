Украинские конкуренты Ламы на MTV не поздравили ее с победой

1 ноября в Мюнхене (Германия) состоялся конкурс MTV Europe Music Awards 2007, где украинская певица Lama получила премию Best Ukrainian Act. За свое рода “музыкальный Оскар” Lama боролась с сильными украинскими исполнителями – группами «Вопли Видоплясова», Esthetic Education, «Океан Эльзы» и Гайтаной. Но наибольшую поддержку украинских слушателей получила именно она.

Lama – сценический псевдоним певицы, или как она еще говорит – “проект”, над которым работают многие люди. Ее настоящее имя – Наталья Дзенькив. “Я искала название, которое бы отвечало моему внутреннему состоянию. И в какой-то момент мне приснился тибетский монах, которой постоянно повторял: “Lama, Lama, Lama”. Я понятна – это то, что мне нужно. А когда я узнала, что Lama значит “защитница”, согласно шумерско-аккадской мифологии, то точно убедилась в правильности выбора”, – объясняет певица.

2 ноября счастливую и улыбающуюся победительницу в аэропорту “Борисполь” встречали журналисты. До тех пор Наталья никогда не принимала участия в международных проектах. Ее поразило почти все – приезд в Мюнхен, уровень тамошней подготовки, сам стадион, где происходила церемония награждения. К сожалению, награду MTV пока увидеть так и не удалось, она прибудет в Киев через несколько дней, ведь до начала церемонии никто не знает, кто станет победителем.

Сейчас Наталья планирует начать работу над новыми альбомом и организовать европейский тур. О впечатлениях от церемонии и своем музыкальном опыте Lama рассказала в интервью УНИАН.

Наталья, верили ли, что получите эту награду, или все же победа для Вас оказалась полной неожиданностью? Где-то глубоко в душе я чувствовала... У меня всегда есть какие-то такие предчувствия. И все же не верила, потому что мы были номинированы среди очень мощных групп. И я себе думала: “Да ну! Вряд ли”... А когда мы приехали в Мюнхен и перед церемонией нам сказали, что мы выиграли... (Наталья протягивает вверх руки как благодарность каким-то высшим силам и смеется).

Кто поздравил первым?

Мои подруги, знакомые, коллеги по творческой части.

А конкуренты – “ВВ” или “Океан Эльзы”? Нет, не поздравили.

Никаких интересных предложений после победы на MTV еще не поступало? Уже поступали какие-то предложения, но я пока не знаю, какие именно. Звонки были, но мы только прилетели, и еще не прошло время, чтобы мы осознали, что же произошло. Это уже завтра-послезавтра мы ознакомимся с этими предложениями.

Как заработали свой первый гонорар и на что его потратили?

Свой первый гонорар я заработала в гуцульском ансамбле песне и танца – это было давно, когда еще я работала с родителями. Нельзя сказать, что это был гонорар – там я получала зарплату. В то время я эти деньги не тратила. Все, что имела, – отдавала родителям.

Где учились вокалу?

Я собственно вокалу не училась. Для меня лучшие преподаватели – это компакт-диски. Я слушаю разные группы, слышу, как они поют, а затем пробую сама.

Вы пишете песни сами. Что Вас вдохновляет, где черпает свою энергию Lama?

В первом альбоме все тексты написаны мной, а музыка Виталика… (Виталий Телезин – продюсер Lam’ы. – Авт.) Я черпаю энергию из разных ситуаций и ощущений – любовь, влюбленность... Что угодно может на меня повлиять.

С кем из украинских звезд дружите? “Вторая река”...

Дружеских отношений – чтобы именно дружила, – такого нет. Просто приятельские отношения, есть люди, которых приятно время от времени видеть. Иногда они записываются у нас на студии. “Братья Гримм” приезжают...

Сейчас ежедневно по телевидению можно увидеть какую-то новую звезду, которая угасает буквально через месяц-два. Что, по вашему мнению, нужно делать музыканту-новичку, чтобы закрепиться в украинском шоу-бизнес? Делать хороший и качественный материал.

Чем занимаетесь, кроме музыки?

В последнее время уже ничем, кроме музыки, не занимаюсь. Абсолютно. Времени не хватает. Раньше ходила на фигурное катание, занималась спортом.

В одном из интервью Вы сказали, что появились на украинской сцене, чтобы защитить отечественных слушателей от некачественного шоу-бизнеса? Какие, по вашему мнению, основные черты качественного шоу-бизнеса?

Чтобы было качественно – нужно все делать гармонично. И музыка, и тексты, и сам артист – все должно гармонировать, абсолютно. Если таких групп будет больше, они просто сами по себе будут вытеснять некачественный продукт. Тяжело объяснить, но уху сразу слышно – или качественная эта музыка или некачественная.