Сергей Тимченко: Электронный кадастр сделает сферу земельных отношений прозрачной

Работа над созданием электронного кадастра должна была начаться еще в 2004 году, когда Украина подписала соглашение с Мировым банком о займе для финансирования системы. Но только за последние полтора года был совершен рывок в реализации проекта, который к тому времени западные кредиторы, отчаявшись добиться от украинской стороны нужной активности, уже собирались закрывать.

Прогресс в создании единого земельного кадастра связывают с именем Сергея Тимченко, нынешнего главы Госземагентства, который взял разработку системы под личную ответственность и не побоялся открыть обществу публичную кадастровую карту. В интервью УНИАН он рассказал о том, как создавался электронный кадастр и какие выгоды он сулит в будущем для страны.

- С момента запуска Национальной кадастровой системы прошел месяц. Как вы оцениваете ее работу и каковы первые результаты?

Запуск таких глобальных автоматизированных систем всегда является большим событием. У нас 672 районных управлений, в них работает около 2 тысяч кадастровых регистраторов и первые дни работы системы были для нас настоящим испытанием: все ли правильно установлено на рабочих местах, выдержат ли каналы связи, не будет ли сбоев в базах данных, хорошо ли обучены наши люди работе с новым программным обеспечением и т.д.

Естественно, по началу возникала масса вопросов и обнаруживались технические неполадки, но все решалось и исправлялось в режиме реального времени. И по сегодняшний день фактически в круглосуточном режиме работает наша служба технической поддержки.

Сегодня я уже с уверенностью могу сказать, что Национальная кадастровая система – работает. Доказательством тому служат более 27 000 регистраций новых земельных участков за три недели фактической работы системы. Благодаря автоматизации на регистрацию большинства участков уходит не более 5-10 минут, ранее на это могли уходить недели. Также за этот период мы выдали более 5 тысяч выписок из кадастра для совершения сделок с землей.

- Вы неоднократно упоминали о современном программном обеспечении и разных приложениях, которые разрабатывались для создания кадастра. Кто именно занимался их разработкой?

Начну с того, что техническое задание было написано в 2008 году, чуть позже иностранная компания выиграла тендер на его разработку. А закон о кадастре был принят спустя 3 года – в 2011-м году и вступал в силу еще через 2 года – в 2013-м. За эти годы неоднократно менялось и усовершенствовалось законодательство, технологии, а главное - сама идеология построения единого автоматизированного земельного кадастра. Поэтому техзадание 2008-го года уже не отвечало требованиям и законодательству 2013-го. Компания подрядчик отказалась переделывать систему под новые требования, поэтому мы разорвали с ней договор и за последние полгода перед запуском в авральном режиме силами наших программистов создавали, дописывали и переделывали большинство модулей системы.

Именно поэтому мы назвали нашу систему Национальной. Наш продукт полностью соответствует украинскому законодательству, а главное - мы не должны никому платить большие деньги за обслуживание, обновления и т.д., что немаловажно для нас.

- Для создания Национальной кадастровой системы Мировой банк выделил кредит на сумму 50 млн. долларов. На что пошли эти деньги, и какую оценку своей работы получило Госземагентство со стороны Мирового банка?

Надо признаться, что поначалу мы работали в атмосфере большого недоверия со стороны Мирового банка, ведь проект за эти 9 лет не один раз находился под угрозой срыва. Но за последний год в процессе сотрудничества отношения Госземагентства с западным кредитором постепенно теплели.

Около половины суммы, которую выделил Мировой банк, ушло на аэрофотосъемку всей страны, а это более 60 млн. га. В результате съёмки были созданы современные орто-фото планы и индексно-кадастровые карты – впервые мы получили электронную карту Украины.

Между прочим, если во времена Советского Союза карты территории государства обновлялись постоянно, то за два десятилетия независимости их никто ни разу не обновлял. Теперь мы имеем в распоряжение электронную карту страны, которая гораздо удобнее и детальнее, чем, к примеру, карты Google, которые делаются на основе снимков с космоса.

Другая половина займа была потрачена на программное обеспечение, специальные каналы связи и энергопитание, построение двух мощных центров обработки данных, компьютерное и другое оборудование для 672 районных земуправлений, где отныне все регистраторы работают в единой системе электронного кадастра. Без всего этого создание НКС было бы невозможно.

- С какими основными сложностями вы столкнулись при реализации столь масштабного проекта?

Если говорить откровенно, то проблем была тьма-тьмущая. Например, все документы на землю хранились на бумажных носителях, в районных земуправлениях на местах. Разумеется, все они были в разном состоянии и с данными разного качества, ведь за годы независимости перечень требований к земельной документации несколько раз существенно менялся. К тому же, их регистрация велась в местных системах координат, которых мы насчитали более полутора тысяч!

Была начата оцифровка бумажных архивов с землеустроительной документацией, а это сотни миллионов листов различных документов и карт, из них - 17 миллионов актов на право земельной собственности, выданных за годы независимости! Мы проделали титаническую работу, которую до нас в стране попросту никто не делал.

Наш проект – очень «молодой», не только по длительности своей работы, но и возрасту тех, кто его реализовывал. Кроме признанных специалистов, мы привлекли к работе лучших студентов из профильных украинских вузов. Нам нужно было создать такое программное обеспечение, которое бы упорядочило всю имеющуюся информацию и перевело разные системы координат в одну - систему УСК-2000, которой сейчас и пользуется вся Украина. И молодые ребята сделали этот программный продукт в самые кратчайшие сроки.

- Вы не побоялись выложить Публичную кадастровую карту в интернет для всеобщего обозрения. Тотчас же появились жалобы касательно того, что на ней много ошибок. Чаще всего люди говорят о том, что не могут найти свой участок или неправильно отображены его местоположение и границы. С чем это связано?

Заверяю, что украинским гражданам не о чем волноваться. Земельный акт, который находится у них на руках, является главным подтверждением их права собственности. Никто не двигал заборы вокруг этих участков, они остаются на своих местах. Те неточности, которые можно увидеть на публичной кадастровой карте являются проблемой отображения участков, а не их размещения. При таком массиве информации, огромная часть которой находилась на бумажных носителях, избежать технических неточностей при переводе в электронный формат было просто невозможно. В ряде европейских стран, между прочим, до сих пор занимаются исправлением таких ошибок в кадастре. И мы их, разумеется, постепенно исправляем, в том числе и автоматически, с помощью специального программного обеспечения.

А для того, чтобы внести правки как можно быстрее, нам, безусловно, необходима помощь самих граждан, у которых на руках находятся акты. Если люди будут обращаться в наши районные управления, по телефону «горячей линии» 0-800-502-528 - мы устраним неточности максимально быстро. Кроме того, на публичной кадастровой карте предусмотрен модуль обратной связи в режиме-онлайн. Заполнив специальную форму и отослав ее нам, вы формируете заявку на исправление ошибки, которая касается вашего участка.

- Сейчас можно услышать много нареканий по поводу того, что гражданам стало труднее оформлять сделки с землей. Почему сложилась такая ситуация?

С 2013 года Госземагентство только регистрирует земельные участки, а документ о праве собственности выдает Укргосреестр при Министерстве юстиции. Мы присваиваем определенному участку земли кадастровый номер, а они на его основе регистрируют право собственности на землю.

Если кто-то из украинских граждан поначалу столкнулся с трудностями при оформлении тех или иных документов, касающихся земли, я могу с уверенностью сказать, что это временные сложности переходного периода. И мы, и Минюст начали работать с новым программным обеспечением, регистраторам нужно все-таки небольшое время, чтобы привыкнуть к специфике работы системы. Сейчас, насколько мне известно, таких проблем практически нет, регистрация земли в Национальном кадастре, равно как и регистрация прав на нее проходит, как и планировалось.

- Во многих странах данные об именах владельцев конкретных земельных участках можно найти в открытом доступе. В Украине это возможно?

В данный момент – нет, потому что существует закон о персональных данных, и он не позволяет сделать эту информацию публичной. Если будет принят соответствующий закон, то такая информация может стать открытой. Лично я выступаю за полную прозрачность земельной собственности, исключая, разве что информацию о секретных объектах и объектах военного назначения.

- Очевидно, что у такой инициативы будет много противников среди тех, для кого земельная тема была источником коррупционного интереса. Насколько электронный кадастр сможет реально повлиять на прозрачность отношений в земельной сфере?

Я считаю, что коррупцию, равно как и бюрократию, можно победить, только автоматизировав большинство процессов. Единая автоматизированная система земельного кадастра как раз и является залогом прозрачности земельных отношений в стране. Раньше решения о выделении того или иного участка земли, техническая документация хранились «под сукном», в глубокой тайне, к которой имели доступ только «избранные». Сейчас, когда вся информация лежит в открытом доступе, провернуть какую-то аферу практически нереально – ведь все на виду.

Уйдя от бумажных архивов, мы избавились от множества злоупотреблений. Слишком часто документы на землю «случайно» сгорали, тонули, пропадали, из-за чего невозможно было установить факты махинаций и привлечь виновных. Теперь это будет невозможно – они публичны и надежно защищены.

- В одном из интервью вы заявили о том, что на базе Национального электронного кадастра в дальнейшем может быть создана система геопространственных данных страны. Какая цель создания такой системы?

Государство сможет зарабатывать на этом значительные средства, как это делают в большинстве развитых стран мира. Геопространственная система данных ответит на ряд важных вопросов: Что у нас и где расположено? В каком состоянии наша ресурсная база?

Электронная карта Украины, которую мы создали в рамках земельного кадастра, может стать основой для такой системы. Ведь на нее можно накладывать различные информационные слои – базы недр, водных пространств, леса, коммуникаций, архитектуры. Естественно, их нужно оцифровать и расположить на карте – это тоже огромный массив работы, но он себя в любом случае окупит. Получив полную картину государственных ресурсов, мы сможем управлять ими гораздо эффективнее.

У меня нет сомнений в том, что этот проект позволит привлечь значительные инвестиции и стать серьезным каналом наполнения бюджета страны. Считаю, что такая система нужна Украине уже в самое ближайшее время. Как только полностью наладим работу Национальной кадастровой системы, я буду готов взяться за работу над этим проектом.

Виктор Валин