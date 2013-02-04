Украина и Молдова могут возобновить «коньячную войну» в рамках ВТО

Молдова готова вернуться к рассмотрению торговых споров с Украиной в рамках Всемирной торговой организации, поскольку Украина не сдержала слово и не ликвидировала с 2013 года дискриминационное налогообложение молдавского дивина (молдавский бренди, в Украине, странах СНГ часто реализуется под названием «коньяк»), сообщает «КоммерсантЪ – Украина».

Попытки решить торговые споры между Украиной и Молдовой на двустороннем уровне не увенчались успехом. В распоряжении "Ъ" оказалась копия письма вице-премьера, министра экономики Молдовы Валерия Лазэра от 18 января, адресованного главе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Игорю Прасолову, в котором констатируется невыполнение решения межправительственной молдавско-украинской смешанной комиссии по сотрудничеству в области экономики и торговли.

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В письме напоминается об обязательстве Украины "выполнить до 1 января 2013 года все меры с целью приведения своих акцизных ставок на алкогольную продукцию в соответствие с обязательствами в рамках ВТО". "Секретариат ВТО был проинформирован о временном приостановлении процесса при условии урегулирования вопроса на двустороннем уровне", - пишет В.Лазэр. В письме указывается, что договоренности были нарушены.

Издание напоминает, что 3 марта 2011 года Молдова уведомила секретариат ВТО о том, что Украина дискриминирует импорт дивина, поскольку с 2008 года применяет к нему более высокую ставку акциза, чем к аналогичному продукту - коньяку. Эта претензия появилась сразу после того, как в феврале Украина подала в секретариат ВТО запрос относительно консультаций с Молдовой по взиманию ею импортного сбора за загрязнение окружающей среды. Сбор в размере 0,8-3 лея (0,53-1,98 грн) взимается с каждой упаковки товара из пластика и Tetra Pak (кроме молочной продукции). В ноябре 2011 года стороны пообещали достичь мирового соглашения путем взаимной отмены дискриминаций.

В начале декабря 2012 года глава МЭРТ Петр Порошенко заверял газету, что конфликт будет решен к 1 января, поскольку Налоговый кодекс уравнивает ставки акциза на коньяк и другие алкогольные напитки с 2013 года.

Молдова в этот же период готовила ко второму чтению законопроект о взимании экологического сбора не только с импортеров, но и с местных производителей. Впрочем, еще 20 ноября Верховная Рада приняла законопроект № 10687, которым были сохранены разные ставки акцизного сбора для коньяка и молдавского дивина до 2018 года (в 2013 году они составили 29 грн и 45,87 грн за 1 л 100-процентного спирта соответственно).

Принятие закона молдавская сторона расценила как "игнорирование ранее достигнутых договоренностей". "Учитывая вышесказанное, в случае недостижения соглашения по данной проблеме на двустороннем уровне Республика Молдова будет вынуждена возобновить процесс в рамках механизма разрешения споров ВТО", - указано в письме.

В документе также говорится о том, что "существующие прецеденты в практике ВТО по данному вопросу полностью оправдывают позицию Республики Молдова".

Уполномоченный Кабинета министров по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий, с которым издание общалось еще до получения копии этого письма, заявил: "Они сами обязались к 1 января устранить дискриминацию, но этого не сделали".

Возобновление рассмотрения спора в ВТО не является проблемой для Украины, уверен партнер юридической фирмы AstapovLawyers Олег Мальский: "Это нормальная практика, когда стороны берут паузу, чтобы решить спор самостоятельно, а в случае неудачи возвращаются к официальным процедурам".

По его словам, учитывая, что заявки сторон на рассмотрение спора не были отозваны, официальная процедура начнется не с нуля, поэтому займет всего около года.

Впрочем, по словам источника "Ъ", близкого к МЭРТ, позиция Украины по иску Молдовы стала более слабой: "До сих пор мы говорили, что проблема молдавского дивина на украинском рынке автоматически решится в 2013 году, поэтому не является дискриминацией. Такой аргумент больше не актуален". И хотя иных торговых споров, в которых Украина выступает ответчиком, в секретариате ВТО пока нет, в перспективе другие страны могут не соглашаться приостанавливать официальные разбирательства.

"Такую политику Украины другие страны могут истолковать как попытку затянуть время. В таком случае при торговых спорах с Украиной страны будут проводить двусторонние консультации без приостановления официальных процедур", - пояснил О.Мальский.