Азаров считает, что депутаты обходятся стране не очень дорого

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что дополнительные средства, выделяемые из госбюджета депутатам для выполнения их полномочий, не слишком большие.

Об этом он сказал сегодня в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Это далеко не миллиарды расходов, а многие расходы мы вынуждены проводить, так как они обеспечивают функционирование всей государственной машины, в которой есть законодательная, исполнительная и судебная власть. Депутаты должны ездить по стране, встречаться со своими избирателями, вести работу, которая, естественно, оплачивается из бюджета. Такие порядки не только в нашей стране, но и в других странах», - написал Н.Азаров, отвечая на вопрос одного из пользователей сети о том, почему правительство не инициирует ликвидацию льгот депутатам, чиновникам судьям и т .д.

«Это же миллиардные убытки для страны», - отметил пользователь сети.