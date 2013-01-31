Азаров поручил губернаторам оптимизировать расходы, где только можно

Как сегодня сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, соответствующее поручение премьер дал на заседании Кабинета министров 30 января.

Н.Азаров отметил, что режим экономии расходов на государственное управление продолжается, и в 2013 году административные расходы нужно оптимизировать, где только можно.

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Он поручил губернаторам разработать и утвердить комплекс мероприятий по наполнению местных бюджетов, экономному и рациональному использованию бюджетных средств.

По его словам, все выплаты средств должны четко контролироваться, проводиться планово, в соответствии с законодательством Украины. Необходимо предусмотреть первоочередное направление свободных остатков бюджетных средств, сверхплановых поступлений и пр. на социальные выплаты и оплату энергоносителей и коммунальных услуг.

Руководители должны обеспечить неуклонное соблюдение норм Бюджетного кодекса по проведению в первоочередном порядке расчетов по защищенным расходам общего фонда местных бюджетов.

Кроме этого, губернаторам поручено упорядочить структуру и штатную численность работников бюджетных учреждений в пределах утвержденных ассигнований на оплату труда. Конкретные предложения по оптимизации сети бюджетных учреждений должны быть поданы в рабочие группы при соответствующих отраслевых министерствах.

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Строгий контроль предусмотрен при расходовании средств местных бюджетов по незащищенным статьям расходов. Отдельное внимание глава правительства обратил на финансовую обоснованность договоров на энергоносители для бюджетных учреждений.

В то же время Госфининспекции поручено проводить соответствующие проверки местных бюджетов, если в них не предусмотрены в полном объеме расходы на оплату труда и расчеты за энергоносители, и информировать о результатах проверок Кабинет министров.