В милиции настаивают, что Павличенко пальцем не тронули

Столичное управление милиции опровергает заявление Сергея Павличенко, обвиняемого в убийстве судьи, об оказании давления на него со стороны правоохранителей.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

«Сегодня подсудимый Сергей Павличенко во время допроса в Апелляционном суде города Киева заявил о неправомерных действиях работников УБОПа, о том, что при написании явки с повинной правоохранители оказывали на него давление и угрожали ему», - напоминается в сообщении.

Отдел связей с общественностью официально сообщает, что информация об угрозах со стороны работников милиции в адрес С.Павличенко не отвечает действительности.

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В столичной милиции отмечают, что сразу после задержания С.Павличенко был доставлен для проведения процессуальных действий к следователю прокуратуры. Никаких жалоб на действии работников милиции ни со стороны самого С.Павличенко, ни со стороны защиты не поступало. Также, согласно постановлению следователя, он сразу был направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Других повреждений, кроме раны на ноге, на его теле не обнаружено.

«У правоохранителей была достаточная доказательная база, собранная в рамках действующего законодательства, которая подтверждает причастность Дмитрия и Сергея Павличенко к совершению преступления. В процессе задержания и проведения обыска работники милиции действовали в пределах закона и своих полномочий», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, судья Шевченковского районного суда Киева С.Зубков был убит в подъезде собственного дома 21 марта 2011 года.

По подозрению в совершении этого преступления были задержаны Д.Павличенко и его сын С.Павличенко, но они не признали своей вины.

Голосеевский райсуд Киева 2 октября 2012 года приговорил Д.Павличенко к пожизненному заключению, а его сына С.Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи.

По всей Украине состоялись акции в поддержку отца и сына Павличенко. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.

14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор отцу и сыну Павличенко. В своей жалобе на приговор Павличенко просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело в отношении следователя столичной прокуратуры, который, по их утверждению, сфальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей.