Суд над Павличенко перенесли на неделю
Апелляционный суд Киева на 6 февраля перенес рассмотрение жалобы на приговор Голосеевского районного суда столицы Дмитрию и Сергею Павличенко, которые были осуждены за убийство судьи Сергея Зубкова.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение огласил сегодня судья апелляционного суда Александр Дзюба.
На следующем заседании, которое начнется в 10.30, суд продолжит допрос С.Павличенко.
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Как сообщал УНИАН, судья Шевченковского районного суда Киева С.Зубков был убит в подъезде собственного дома 21 марта 2011 года.
По подозрению в совершении этого преступления были задержаны Д.Павличенко и его сын С.Павличенко, но они не признали своей вины.
Голосеевский райсуд Киева 2 октября 2012 года осудил Д.Павличенко к пожизненному заключению, а его сына С.Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи.
По всей Украине прошли акции в поддержку отца и сына Павличенко. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.
14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Павличенко. В своей жалобе на приговор отец и сын Павличенко просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело в отношении следователя столичной прокуратуры, который, по их утверждению, фальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей.