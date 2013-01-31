Суд над Павличенко перенесли на неделю

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение огласил сегодня судья апелляционного суда Александр Дзюба.

На следующем заседании, которое начнется в 10.30, суд продолжит допрос С.Павличенко.

По теме: Павличенко рассказал, как УБОП с электрическим кабелем выбивал из него повинную

Как сообщал УНИАН, судья Шевченковского районного суда Киева С.Зубков был убит в подъезде собственного дома 21 марта 2011 года.

По подозрению в совершении этого преступления были задержаны Д.Павличенко и его сын С.Павличенко, но они не признали своей вины.

Голосеевский райсуд Киева 2 октября 2012 года осудил Д.Павличенко к пожизненному заключению, а его сына С.Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи.

По всей Украине прошли акции в поддержку отца и сына Павличенко. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.

14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Павличенко. В своей жалобе на приговор отец и сын Павличенко просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело в отношении следователя столичной прокуратуры, который, по их утверждению, фальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей.